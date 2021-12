Az év utolsó napján többnyire kisebb tüzek keletkeznek, de minden évben előfordul két-három nagyobb, akár többmilliós kárt okozó tűz is. A leggyakrabban fenyők, tuják és szeméttárolók gyulladnak ki, - ilyen az elmúlt években Somogyban is előfordult. De az is előfordulhat, hogy a rakéta egy erkélyen landol, vagy egy szoba ablakán berepül, és ott okoz tüzet.

A szilveszteri tűzijátékokat december 28. és 31. között lehet megvásárolni az erre kijelölt árusítóhelyeken, jellemzően plázák vagy nagy üzletek parkolóiban felállított konténerekben. Ezeken a helyeken szakképzett árusoktól vehetünk minőségi, a hazai előírásoknak megfelelő tűzijátékokat. Az elárusítóhelyeket a rendőrség és a katasztrófavédelem folyamatosan ellenőrzi.

Fotó: Imre György

Ne vásároljunk tűzijátékot illegális árusoktól, hiszen ezek az eszközök tüzet okozhatnak.

Annyi tűzijátékot vegyünk, amennyit szilveszterkor elhasználunk. Ne tárazzuk be őket, hiszen a szilveszter előtt kapható tűzijátékfajtákat év közben nem, csak december 31-én este hattól január 1-jén reggel hatig szabad felhasználni. Azért sem érdemes készletet felhalmozni, mert a pirotechnikai termékeknek is van szavatossági idejük.

A megvásárolt tűzijátékok csak akkor szállíthatóak biztonságosan, ha a kanóc vagy gyújtóhely védősapkája a helyén van.

A megvásárolt tűzijátékot ne hagyjuk az autóban. Egy tavalyi eset során az autóban hőt kapott tűzijátékok idő előtt elindultak és emiatt az egész autó kiégett.

Ügyeljünk arra, hogy szállítás közben ne érje őket csapadék és otthon se tegyük az eszközöket párás, nedves helyre. A pára vagy víz miatt átnedvesedett tűzijátékokat akkor se használjuk, ha megszáradtak, mert a víztől tönkremennek és hibásan fognak működni. Ezeket adjuk le az egyik árusítóhelyen.

Otthon olyan helyre zárjuk el a tűzijátékokat, ahol nem éri őket napfény és sugárzó hő. Ne tegyük a fűtés közelébe vagy hősugárzó mellé, mert a nagy melegtől idő előtt elindulhatnak.

Ne férjenek hozzá se a gyerekek, se a háziállatok.

Ne tároljuk együtt a tűzijátékot benzinnel, gázolajjal, hígítóval, festékkel.

A tűzijátékokat tilos megbontani, szétszerelni, átalakítani. Akkor működnek megfelelően, ha elégnek és ezzel megsemmisülnek. Mindenféle átalakítás változtat a megfelelő működésen, és balesetet vagy tüzet okoz.

Minden legális árusítóhelyen vásárolt tűzijáték mellé jár biztonsági útmutató, amely tartalmazza, hova helyezzük, hol gyújtsuk meg az adott tűzijátékot, illetve azt, hogy mekkora védőtávolságot kell tartani. Olvassuk el és tartsuk be az utasításokat.

Bármilyen tűzijátékkal is búcsúztatjuk az óévet, egyiket se irányítsuk emberekre, állatokra, növényekre, járművekre, vagy épületekre.

Erős szélben ne használjuk fel a tűzijátékokat.

Ne tűzijátékozzunk, ha alkoholt fogyasztottunk.

Csak közterületen működtessünk tűzijátékot. A társasház erkélye nem számít közterületnek, ezért a társasházak ablakából, erkélyeiről ne indítsuk el ezeket. Menjünk le az utcára és a házaktól, fáktól, villanyvezetékektől távolabb működtessük őket.

Az elhasznált tűzijátékok maradványait ne dobjuk azonnal kukába. Minden évben kigyullad néhány kuka, sőt néha még a mellette parkoló autó vagy a ház is a forrón kukába dobott tűzijáték miatt.

Ne feledkezzünk meg a háziállatokról sem. Ne kössük meg őket, hanem engedjük a házba, lakásba, és próbáljuk megnyugtatni őket.

Szilveszter éjjel az év többi napjához hasonlóan 2000 tűzoltó van készenlétben ötszáz tűzoltóautóval. Ha tűz keletkezik, hívjuk a 112-es segélyhívó számot.