Nagyjából háromszor többen foglaltak már karácsonyi utazást idén, mint egy évvel korábban, de szilveszterre látszik a bizonytalanság - közölte az MTI-vel az egyik legnagyobb szállásportál. - Magas lesz az utolsó pillanatban foglalók aránya, amennyiben korlátozások nem akadályozzák majd az utazást - írták. Régiós bontást tekintve: télen is a Balaton az egyik sláger. Hiszen míg a foglalások nagyjából ötöde Észak-Magyarországra, 15,3 százalékuk a Balatonra szól, s csak, 14,5 százaléka Nyugat-Dunántúlra, 13 százaléka pedig Budapest és vonzáskörzetébe szól.

A Balaton télen-nyáron csodálatos, így még akkor is érdemes a tónál tölteni az év utolsó napját, ha Siófokon nem lesz közös ünneplés. A Balaton-parti városban már a városnapot is szűk körben tartották és az adventi programok is elmaradtak. Szilveszterre sem terveznek közös óév búcsúztatást a járványhelyzetre való tekintettel, közölte érdeklődésünkre a városháza.

Fotó: Cseh Gábor

A közös szilveszter elmarad, de a Mala Garden előtti vízterületen idén is megtartják a közös csobbanást Újév napján, január 1-jén. A jeges hullámokban mártózni vágyók 14 órától tehetik ezt meg más vakmerő téli fürdőzők társaságában.

Balatonlellén a BL Yacht Club szervezésében idén is megszervezik a nagysikerű Szilveszteri Regattát és az óév utolsó napján is nyitva lesz a korcsolyapálya a Balaton közvetlen partján. Korizni még lehet néhány helyen, amelyek listáját itt találod!

Aki még ennél is aktívabban búcsúztatná 2021-et részt vehet a IV. Fuss Neki Szilveszteri Futógálán december 30-án.

Kaposváron idén elmarad a közös ünneplés a Kossuth téren, erről a kaposvári városháza tájékoztatta szerkesztőségünket. Azt írták: - A koronavírus-járvány miatt az idei évben elmarad a közös szilveszteri ünnepség a Kossuth téren. Továbbá városi tűzijáték sem lesz. Kaposvár város önkormányzata sikerekben gazdag, boldog 2022-es esztendőt kíván mindenkinek! - írták közleményükben.

A kaposvári adventi vásár is ehhez igazodva várja a látogatókat, hiszen december 30-ig várja a korizókat a jégpálya, s legközelebb január 2-án húzhatunk korcsolyát újra a Kossuth téren. A Csiky Gergely Színházban az év utolsó napján a Csárdáskirálynőt mutatják be.