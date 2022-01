Ismerik a nevét a fodrász szakmában és megismerik fantasztikus hajfonatairól Velner Ágnest, aki tíz éve ment ki az Egyesült Államokba. Nem kevés nehézség árán kezdett el odaát is fodrászként dolgozni, ahogyan tette ezt Kaposváron. – Teljesen más itt a képzés, el kellett ismertetnem az otthon szerzett végzettségemet – mesélte Ágnes. – Amikor néhány éve átköltöztünk a kaliforniai Santa Monicából a floridai West Palm Beachre, itt is újra kellett vizsgáznom. Nem volt könnyű érvényesülni, mert Amerikában kozmetológiai licencet kellett szereznem, hogy fodrászként dolgozhassak. Ez magában foglalja a műkörmös, pedikűrös, sminkes és kozmetikus végzettségeket is a fodrászaton kívül.

Végül addig küzdött és tanult Ágnes, amíg megszerezte az államban a munkavégzéshez szükséges papírokat. Megnyitotta üzletét, ahova ma már az ország távolabbi részeiről is érkeznek a hölgyek, hogy csodás frizurát varázsoljon nekik a Beauty Box márka megálmodója. – Ha jó fodrász vagy, könnyű dolgod van – mesélte tapasztalatait Velner Ágnes. – A sikerhez persze az is kell, hogy az ember merjen megragadni lehetőségeket és egy egyedi dolgot csináljon – fogalmazott.

Ágnes egyik kedvenc munkája volt, ez a színes fonat.

Velner Ágnest arról ismerik Miami környékén, hogy lélegzetelállító hajfonatokat készít. – Az ötlet onnan jött, hogy a kislányom elkezdett gimnasztikázni, ahol össze kell fogni a haját – emlékezett vissza. – S mivel az alapfonást már ismertem, elkezdtem cuki frizurákat készíteni neki. Nekem is tetszett a végeredmény, úgyhogy elkezdtem magam autodidakta módon képezni. Később az ismerőseim biztattak, hogy indítsak egy közösségi profilt, ahol megmutathatom a munkáim – mondta Ágnes.

Összeszokott csapattá váltak már a színpadi show-kon.

Mostanra fodrászexpók és hajshow-k rendszeres résztvevője Velner Ágnes, ahol Laura Chihaiaval, példaképével és barátnőjével együtt készítenek esküvői frizurákat egy stadionnyi néző előtt. – Ez megtiszteltetés számomra – mondta. – Amikor egy ilyen rendezvényen részt veszünk, van 45 percünk a nagyszínpadon, hogy három tökéletes menyasszonyi frizurát készítsünk.

Ágnesnek lánya adta az ötletet a különleges hajfonatok elkészítésére.

Ágnest egy világversenyre is beválogatták tavaly, amelyre idén is nevez munkájával. – Ez egy olyan szintű fodrászverseny, ahol már az is megtiszteltetés, ha a top 50-be bekerül az ember, tette hozzá a kaposvári származású fodrász, aki szerint amerikai sikerének az is a titka, hogy nem csak munkának tekinti a fodrászatot, hanem szenvedélynek. – Ha nem nyúlhatok hajhoz pár napig, már szinte hiányzik – mondta. – Szükségem van rá, hogy alkossak. Az a célom, hogy egyre jobb legyek.

Ketten a világban

Időközben megszületett Velner Ágnesék lánya, ez újabb kihívás elé állította a fiatal szülőket. – Nem úgy vagyunk, mint mások otthon, hogy a nagymamákra lehet számítani – mesélte Ágnes. – Mi itt teljesen magunkra vagyunk utalva, tehát nekem úgy kell megoldani az időbeosztásomat, hogy reggel el tudjam vinni a lányomat az iskolába és délután érte tudjak menni.

Florida állam és maga a félsziget is ismert a gyakori hurrikánokról a kontinens fekvése miatt. Velner Ágnesék eddig még megúszták a természeti csapást. – Itt az ember jól tudja, hogy ha szezon van, bármikor jöhet hurrikán. Erre viszont fel tudunk készülni, úgyhogy van extra víz, generátor, ha be kell húzódni előle. De ez még mindig jobb, mint Kaliforniában, ahol ha megnyílik a föld alattad, onnan nem tudsz hova menekülni, mondta Velner Ágnes.