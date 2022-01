– Kisbajomba költöztünk és a nyereménynek köszönhetően be tudtuk fejezni otthonunk felújítását – mondta Orbán Ágnes, akinek családja kifejezetten olyan házat keresett, amely műemlék jellegű. – A sors is azt akarta, minden afelé mutatott, hogy a székhelyünket Fejér megyéből áthelyezzük Somogyba – tette hozzá.

Ági mindig is otthonosan mozgott a konyhában, de ma már a tv képernyőn is megcsillogtatja tudását. Fotó: Kovács Tibor

Ágiék régóta tervezték, hogy egy falusi házba költöznek, ahol saját farmot alakítanak ki. A ház megvétele után Ági kapott ajándékba egy lehetőséget a férjétől, hogy részt vehessen egy sajttanfolyamon. – Ezzel teljesen megfertőződtem. Vettem kecskéket és most már teljesen házi sajtokat készítek. Sosem gondoltam volna, hogy nekem kecskéim lesznek, de elhoztam hét állatot és ma már szaporulatuk is van – nevetett. Közben lett marhájuk és vannak baromfik, nyulak is a takaros kisbajomi portán.

Beleszerett a sajtkészítésbe. Fotó: Kovács Tibor

Terveik megvalósításához vettek egy újabb telket is, az ott álló ingatlant vendégházzá fejlesztenének majd. – Szeretném, ha kialakítanánk itt egy szálláshelyet, ami rendezvényközpont lesz, melyben helyet kap egy istállóétterem is – vázolta elképzeléseit Orbán Ági. A renovált istállóba egy hosszú asztal körüli lakomákat képzelt el. Azt tervezik, hogy a vacsorákra a közös asztalnál lehet majd előre foglalni helyet.

Orbán Ági konyhája még idén átköltözhet a világhálóról a pajtaétterembe, ahol a tervek szerint bakancsos vagy épp lovas turisták is elkölthetik majd a hobbiséf helyi alapanyagokból asztalra álmodott fogásait.

Fotó: Kovács Tibor