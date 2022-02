Jubileum 50 perce

Egy évtizede fürdették meg a Hummereket a Balatonban

Éppen napra pontosan tíz éve történt az eset, amely azóta is tanulságul szolgál mindenkinek: még, ha be is fagy a Balaton háromtonnás Hummerrel nem célszerű rámenni.

Vakmerő negyvenes férfiak egy csoportja terepjáróba pattant 2012. februárjában és rámentek a Balatonra. Szó szerint tették ezt, hiszen a fizika törvényeire fittyet hányó sofőrök a balatonakarattyai strandnál hajtottak a tó jegére. Természetesen nem bírta ki a jég a terepjárókat, először az egyik autó szakadt a tóba, majd a lelkesen Hummerrel a jégre siető barát járgánya is megfürdött a jeges habokban. Az utasok a partra evickéltek, majd a balatonalmádi rendőrkapitányság munkatársai szállították őket meleg helyre. Az autók tulajdonosai ellen szabálysértési eljárás indul a jégen tartózkodás szabályainak megsértése miatt. – A parttól mintegy harminc méterre szakadt be a két autó az egy méteres vízbe – mondta akkor portálunknak Horváth László, a balatoni vízirendészet parancsnoka kedden, miközben darus járművel éppen megpróbálták partra juttatni a két elmerült Hummert. – Nem csak járművel tilos a Balaton jegére menni, éjszaka, vagy korlátozott látási viszonyok esetén sem szabad. A példa is azt mutatja azonban, hogy mindig vannak olyanok, akik túlságosan merészek. Ez esetben sem a szabálysértési bírság lesz a súlyosabb összeg, hanem az a kár, ami feltehetően a gépkocsikban keletkezett. A Hummerek mutatványához hasonlót a fiatalok követtek el legutóbb szerkesztőségi emlékezetünk szerint: a Somogyi Néplap számolt be róla, hogy amikor a Fonyódi Nagyközségi Közös Tanács KISZ-bizottsága és a fonyódi művelődési ház dolgozói 1982 január 24-én autós jégkarnevált szerveztek Fonyód vasútállomás mögötti strandjára ötezer ember követte végig 48 autós jégpiruett-sorozatát a Balatonon. Igaz akkor nem két háromtonnás Hummer ment a jégre, hanem Trabantokkal próbálták ki a teherbírást. Akkor szerencsével, "hőseinknek" nem volt ilyenjük a 2012-es mutatvánnyal. Az egyik jégtörő fekete luxusterepjáró tulajdonosa néhány héttel a jeges élmény után már azon fáradozott, hogy kedvenc járgányát újra üzemképessé tegye. Úgy tudjuk ez sikerült is neki, de arról szerencsére már nem jött hír, hogy újrázott volna az autós. Az eset bejárta a teljes magyar sajtót, s még évekkel később is baráti társaságokban hacsak felmerült a szó Hummer, mindenki rávágta "ne menj a Balatonra vele!" Zenészeket is megihletett az eset, néhány nappal később már el is készült a Hummerrel pecázni című zenemű. S persze az akkor még csak felfutóban lévő magyar mémgyár is beindult a nem mindennapi eset hallatán. Érdekesség, hogy a Balaton és Hummer keresőszavakra a világ legnagyobb keresőmotorja ma, tíz évvel később több mint 2,75 millió találatot listáz.

