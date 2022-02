Mint ahogyan korábban megírtuk, a jelentkezők már elindultak a rivaldafény felé, hiszen folyamatosan fotózzuk a szebbnél szebb somogyi lányokat ezekben a napokban is. A Tündérszépek idei jelentkezői közül többet is bemutattunk már olvasóinknak lapunkban és hírportálunkon, a Sonline.hu-n. Közben természetesen érkeznek a jelentkezések is. Annyi tudható, a zsűrinek igazán nehéz dolga lesz, hogy a harminc legszebb hölgyet kiválassza közülük.

A napokban jelentkezett Csimszi Bianka is versenyünkre, aki jelenleg is modellkedik. A 25 éves szépség Segesden él, és ott is dolgozik, terápiás munkatársként. Mellette évek óta modellkedik, és szép sikereket ért el a szakmában.

– Már tizenöt éves koromban felfedeztek egy fesztiválon – emlékezett vissza Bianka. – Azóta már néhány szépségversenyen is elindultam, és mindig szép, dobogós eredményeket sikerült elérnem. Több modellügynökséggel is volt és van is szerződésem.

Ahogy Bianka elmondta, nagyon sok munkát fektetett abba, hogy a szépségiparban dolgozhasson. Rendszeresen sportol, szeret futni, de edzőterembe is eljár, hogy alakját tovább tökéletesítse. Szabad­idejében szívesen lovagol is, de az étkezésére is mindig odafigyel.

A Tündérszépek versenyünkre is a lehetőségek miatt jelentkezett. – Úgy gondolom, azzal hogy jelentkeztem erre a szépségversenyre, szintet tudok lépni – magyarázta Bianka. – Komoly céljaim vannak a modellkedéssel, így mindenképpen jó ötletnek tartom, hogy elindultam a versenyen. Azt gondolom, ha sikerül itt helytállnom, akkor utána már a határ a csillagos ég.

Tunderszepek.hu

Negyedik alkalommal hirdette meg a Mediaworks Hungary Zrt. a nagy sikerű Tündérszépek országos szépségver­senyt, amelyre ezúttal is 18–29 éves hölgyek jelentkezhetnek. Értékes nyeremények, felkészítőtábor, tévéshow várja a jelentkezőket, és igazi szépségkirálynők segítenek majd nekik a verseny alatt. Jelentkezni ide kattintva lehet!

Fotó: Christ Rosso