Annyit előre elárulhatunk röviden, hogy semmit. De lássuk csak az előzményeket!

Az elmúlt héten beszámoltunk róla, hogy megérkezett az első gólya Somogy megyébe és az országba. A Kis-Balatonhoz közel eső Vörsön látták meg először a tavasz hírnökeként is ismert madarat. A Kele névre keresztelt gólya meglehetősen korán és egyedül érkezett, de a hétvégén már Balatonkeresztúron is kelepelőt fotóztak a szemfülesek.

Ám ez még sajnos nem jelenti azt, hogy napokon belül pattannak a rügyek és itt a kikelet. – Vannak egyedek, amelyek minden évben jóval korábban érkeznek a többi gólyánál, Kele is ilyen – mondta lapunk kérdésére Molnár Marcell, a MATE kaposvári campusának docense, a Magyar Madártani Egyesület kaposvári helyi elnöke. Hozzátette: azok a gólyák, amelyek sokkal korábban visszatérnek a telelésből, egyfajta felderítők.

Nem egyértelmű, hogy jön a tavasz is

– Az még nem biztos, hogy itt is marad a madár, hiszen ha nem megfelelő még neki az időjárás, akkor fogja magát és visszatér a Balkánra, néhány ezer kilométer egy ilyen madárnak nem távolság – tette hozzá a szakértő.

Forrás: Shutterstock

Tehát hiába érkeznek a gólyák már januárban néhány somogyi településre, ez még nem jelenti azt, hogy hamarosan beköszönt a tavasz. – Azt tudni kell, hogy egy-két gólya megjelenése nem számít tömegesnek. A nagy testű vándormadaraknál az is előfordulhat, hogy néhány egyed megkockáztat egy korábbi érkezést, mert előbb el tudják foglalni a költőhelyeket, ezzel előnybe kerülnek a többiekkel szemben.

Molnár Marcell elmondta: a jelenlegi időjárás megfelelő lehet a kelepelő vándormadaraknak, hiszen ha találnak táplálékot, nagy baj nem történhet velük. Hozzátette: ugyan nem élvezik a hideget, de ha táplálék van, vállalják a kockázatot.

Az sem biztos, hogy visszajöttek

Márton András, a Fióka- és Madármentés alapítója szerint azonban az sem biztos, hogy a napokban fotózott gólyák valóban a Balkánról vagy Afrikából tértek vissza hazánkba. – Nem tudjuk hol töltötték a telet, de a Kis-Balaton alkalmas terület arra, hogy eltartson egy gólyát télen, vagy éppen Hévíz sincs messze, ahol van sok a termálvíz, ami táplálékot tud adni a gólyának – vélekedett a gyakorta elárvult vagy sérült gólyákat is gondozó szakértő. Hozzátette: erős a vonulási ösztön a madarakban, de nem feltétlen kell a teleléshez egészen a Boszporuszig repülni. Hisz volt már arra példa, hogy egy az év meleg időszakában nálunk költő gólyát télen Ausztriában látták.

Pontosan azonban majd csak akkor fogjuk tudni megmondani, hogy hol telelnek a gólyák, ha megoldott lesz a vonulásuk lekövetése megfelelő technikai megoldással.

Forrás: Shutterstock

Az pedig tévhit, hogy a gólya megjelenését követően jön is a tavasz. – Ők nem azért mennek délre, mert érzik, hogy hideg van, hanem mert az ösztönük ezt diktálja. Befejezték nálunk nyár végére a dolgukat, vagyis a szaporodást. Ezt követően távoznak, ezért aztán nem is tudják a gólyák ideális esetben, hogy mi az a tél, magyarázta Márton András.

Gólyateleltetés egy létező mozgalom lett

Mégis a globális felmelegedés lehet az oka annak, hogy mind gyakrabban telelnek nálunk a kelepelők. Vagy éppen valamilyen sérülés is arra kényszerítheti őket, hogy ne utazzanak több száz, vagy ezer kilométert. – Az is elég, ha van egy speciális tollsérülése, máris nem tud annyit siklani, mint kellene neki – tette hozzá Márton András. Ugyanis a gólyák nem csak szárnyacsapások közepette hagyják el a napfényes Magyarországot augusztus végén, hanem a meleg levegőt felhasználva emelkednek többezer méter magasba és ezen siklanak. Így három vagy négy siklással el is érik a Boszporuszt anélkül, hogy túl sok energiát égetnének el a mozgással.

Akik nem vállalják az utat, igyekeznek ott túlélni, ahol az ősz érte őket. – A gólyateleltetés csoportunk, amely 2017 óta leltározza a hazánkban maradt vándormadarakat jelenleg nagyjából 20 ittmaradt gólyáról tud. A sajtóban gyakran megjelenő tévinformációkkal szemben mi azt javasoljuk lakosságnak, hogy segítsenek a gólyáknak táplálékot szerezni – mondta a Sonline-nak Márton András. Hogy mivel érdemes etetni a gólyákat, a csoport közösségi oldalán kiderül, de hasznos leírást is találhatnak a madárbarátok egy tökéletes gólyavacsora receptjéhez.