Évente tizenötezer hölgy vesz részt emlőrákszűrésen a Somogy Megyei Kormányhivatal szervezésében. Gyakran a népegészségügyi szűrések alkalmával derül fény a kórra, amely időben felfedezve jól gyógyítható. Ám sajnos nem mindenki ilyen szerencsés, hiszen a korai halálozások vezető oka a szív- és érrendszeri betegségek mellett továbbra is a rák.

Február 4-én, a rák elleni küzdelem világnapján arra hívják fel a szakemberek a lakosság figyelmét, hogy a megelőzés és a korai felismerés életeket menthet.

Somogy megyében a szervezett emlőrákszűrés mellett, önkéntes vastagbéldaganat-szűrés is kezdődött 2017-ben, s öt éve 14 somogyi védőnő csatlakozott a méhnyakrákszűréshez – közölte kérdésünkre a Somogy Megyei Kormányhivatal.

Forrás: Baranyai Gerda

Három éve a „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” elnevezésű országos kampánnyal tovább bővült a lehetőségek köre, amely során a somogyi falvakba is eljutnak a szűrőbuszok. Itt a nőgyógyászati, száj­üregi szűrés, testösszetétel-analizálás mellett vérnyomásmérés, vércukor,- és koleszterinszint-meghatározás történik, s a szív- és érrendszeri kockázatbecslés alapján indokoltnak vélt esetekben EKG és szívultrahang is rendelkezésre áll.

Lehetőség van csontsűrűségmérés és prosztataszűrés igénybevételére is. Az érdeklődő lakosok vastagbélszűrésre alkalmas mintavételi egységcsomagot is kérhetnek, melyet később postai úton ingyenesen küldhettek be az értékelő laboratóriumba.

Forrás: Kovács Tibor

Az unióban hárommillió új daganatos esetet diagnosztizáltak 2018-ban, a betegség akkor 1,4 millió ember életét követelte – derül ki az Európai Bizottság adataiból. Vezető halálozási oknak a szív- és érrendszeri megbetegedések számítanak a kontinensen, de ezt követik a daganatos megbetegedések. A 45 és 64 év közöttiek körében azonban számos tagállamban felcserélődik a sorrend és a daganat számít vezető haláloknak. Az Európai Parlament prognózisa szerint 2035-re megduplázódhat a daganatos megbetegedések száma, s a lakosság 40 százalékát érintheti a betegség élete valamely szakaszában. Azonban azt is fontos kiemelni, hogy az esetek 40 százalékában a betegség megelőzhető volna az életmód megváltoztatásával. Koszorus R.

Az időben felfedezett elváltozás jó eséllyel gyógyítható

Fotó: MW