Így tett Annamária és Henrik is, igaz ők már a világjárvány előtt eldöntötték, hogy vidéken és nem a városban képzelik el jövőjüket. Kaposváron ismerkedtek meg, és 4 évvel ezelőtt kimondták a boldogító igent is. Ekkor már tudatosan keresték álmaik otthonát, tették ezt a Szenna, Kaposszerdahely, Bárdudvarnok háromszögben. S végül Szennán találták meg az otthont, ahol mostanra már négy tagúra gyarapodott családjuk. - Szerencsés helyen van hiszen 7 kilométerre van Kaposvár és a munkahely szempontjából ez egy belátható távolság. De nekünk az iskola is fontos volt: itt jó az oktatás és ráadásul akár gyalog is pár perc alatt elérhető az iskola, mondta Németh Henrik.

A fiatal házasok mindketten vidéken nőttek fel, ezért nekik természetes volt, hogy családi házban éljenek falun, ahol a szomszédok jól ismerik egymást és ha kell segítenek is. Ez egy olyan érték, ami pénzben nem mefizethető, mondták Némethék. Hozzátették: sok múlik azon, hogy az ember milyen életet szeretne élni. - Moziba akar menni hétvégén, vagy egy közös sütés-főzés az ami feltölti a családjával, mondta a családfő.