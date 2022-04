Három évtizedet töltöttek a betegtársaik segítésével, az emberek felvilágosításával és egészségügyi mérőszűrésekkel: megalapításának 30. évfordulóját ünnepelte a Magyar Cukorbetegek Kaposvári Egyesülete (MCKE) a PTE Egészségtudományi Karának Kaposvári Képzési Központjában szombaton. A járvány miatt tavaly elhalasztott ünnepségüket tartották meg a hétvégén. A kisgyaláni Fekete Géza az egyesület alapító tagjai közé tartozik. 1974 májusa óta cukorbeteg, akkor került a tüneteivel kórházba.

– A figyelmeztető jelekkel törődhettem volna, de akkor még nem ismertem – idézte fel. – Rengeteg folyadékot ittam, és bár amúgy sem voltam nagy súlyú, ebből lefogytam 15 kilót. Kezdetben nehezen éltem meg a betegségemet. Inzulinnal tartom rendben a vércukorszintemet, sokat köszönhetek kezelőorvosaimnak, akik hasznos tanácsokkal láttak el. Hajdan kéthavonta jártunk a laborba, ott állították be az inzulinmennyiséget, de ma már naponta nyolcszor is megmérem a vércukromat, hogy magam szabályozhassam. A rendszeres szakorvosi kontrollt elengedhetetlennek tartom, a lehetséges szövődmények miatt szemészetre és kardiológushoz is járok.

Forrás: Lang R

A becslések szerint a Somogyban élők nyolc százaléka szenvedhet cukorbetegségben, míg a MCKE-nek 152 tagja van. Az utóbbi években idősödött, és megfogyatkozott a tagság. A cukorbetegek száma azonban egyre nő, ez a WHO előrejelzése is.

– Meredeken emelkedik, főként a kettes típusú cukorbetegek száma, és a gyerekek között is egyre több a cukorbeteg – mondta Ferkáné Pellérdi Zsuzsanna, a MCKE elnöke. – A helytelen életmód, a kevés mozgás a gyerekeknél is hajlamosítja a betegség megjelenését. Sok chipset, édességet esznek, sokat ülnek a számítógép előtt. Amikor még én voltam gyermek, gyalog mentünk haza az iskolából és a szabadban, az udvaron játszottunk.

– A cukorbetegség kialakulása ellen a megelőzéssel mindenki saját maga tehet a legtöbbet – hangsúlyozta az ünnepi ülés megnyitóján Bálint György, a Kaposi Mór Oktató Kórház orvosigazgató-helyettese. – Fontos, hogy minél többen járjanak szűrővizsgálatokra, és erre másokat is bátorítsanak. Ha már fellépett a kór, az orvosi utasítások betartása csökkenti a súlyosbodás veszélyét.

A rendezvényen Vándorfi Győző, a Vanderlich Egészségcentrum igazgató-főorvosa a 100 éves inzulinról és a cukorbetegség kezelésének fejlődéséről tartott előadást, míg Kiss Enikő kardiológus-diabetológus a cukorbaj szívre és az érrendszerre gyakorolt kockázatairól ejtett szót. Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke az összetartó közösségek hasznosságáról beszélt, ami a pandémia alatt is megmutatkozott.

Nem jók a somogyiak és a dél-dunántúliak egészségügyi mutatói, mert a vezető haláloki betegségekben elérjük, vagy meghaladjuk az országos átlagot – hívta fel a figyelmet erre Szita Károly, Kaposvár polgármestere, aki rámutatott, hogy ezért is hozták létre az egészséges Kaposvár programot. Az egészségmegőrző egyesületek működése nélkülözhetetlen, mert a közösségek éltetnek egy települést. Ugyanakkor hiába van Kaposváron Közép-Európa egyik legkorszerűbb kórháza, ha az emberek nem tesznek meg mindent az egészségükért. Azt is hozzátette, hogy a város új irodát biztosít majd a Magyar Cukorbetegek Kaposvári Egyesületének.





Fotók: Lang Róbert