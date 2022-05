Kortalan tornával indult az egészségfeszivál programja a Városi Sportcsarnokban szombaton. Nyugdíjas hölgyek gyülekeztek a lelátón, a foglalkozás kezdetét várva.

– Hetven éves vagyok, a Covid után heti kétszer kezdtem tornára járni – mondta Kaczián Róza, aki igyekszik a mindennapok során is időt szakítani a mozgásra. – A mozgásnak köszönhetően a gondolkodásom is friss marad, a táplálkozásomra is figyelek, és az alvás minőségére. Így nyugodt, kiegyensúlyozott életet élek – tette hozzá.

A megelőzés a legjobb módja egészségünk megőrzésének.

Forrás: Lang Róbert

A nyugdíjasok között volt, akit depressziójából hozott ki az eddigi közös tornázás. – Amikor fiatalok vagyunk, nem érdekel az egészség. Amikor idős korban jönnek a betegségek, bizonyos esetekben már késő változtatni – mondta egyikük, mielőtt tornázni kezdtek.

Míg a csarnokban tornáztak a kortalan idősek, addig az előtérben vércukor, vérnyomás, testzsírszázalék, súly és véroxigénszint mérésre várták az érdeklődőket. –Nagyon fontosnak tartom a vércukorszint mérést, mert a cukorbetegséget jó idejében elcsípni, a prevenciónak nagy jelentősége van – mondta a természetgyógyásznak készülő Németh Ferenc, miközben ellenőrzéshez szúrták meg az ujját. A fiatalember egy baráti társasággal érkezett.

Bárki részt vehetett az Egészségfesztivál programjain.

Forrás: Lang R.

–A Vakok és Gyengénlátók Egyesületétől jöttünk hatan. Egymást hívtuk el a rendezvényre, és mindenki szívesen jött. Még egy pártoló tagunk is velünk tartott, aki éppen a tornán vesz részt – mondta Némethné Kiss Gabriella, az egyesület kistérségi vezetője.

–Sokan jöttek vizsgálatra, főleg az idősebb korosztályból, fiatalok közül csak néhányan – mondta Kende Teréz, a Kapos Medical Kft. asszisztense.

–Mi somogyiak nem tartozunk a legegészségesebbek közé. Kaposvár ezért azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ra legyünk az ország legegészségesebb városa. Ez a rendezvény is azt a célt szolgálja, hogy az óvodásoktól a nyugdíjasokig minden korosztályt megszólítsunk és az egészséges életmódra buzdítsunk – mondta Szita Károly polgármester, miután rendben találták a vérnyomását.



Az idősek tornáját a fiatalabbak követték. –Nekünk, anyukáknak is fontos a sport, és az egészség megőrzése, az állóképesség. A gyerekeink is sportolnak, én a lányomat is elhoztam. Itt megismerkedhetünk számunkra új edzőkkel – mondta Dobrovóczky-Varga Tímea.

A közös mozgás nem csak a testnek, de a lelkünknek is jót tesz.

Forrás: Lang R.

–Egy-egy ilyen rendezvénytől nem leszünk izmosabbak, de egy motivációs fröccsöt jelent, ami után lehet, hogy többen kedvet kapnak a mozgáshoz és az egészséges életmódhoz – foglalta össze a szombati nap lényegét Péntek Enikő, aki Felde Rebekával közösen tartott zóna edzést az érdeklődőknek, akik egyebek mellett a jógával, és életmentő technikákkal is megismerkedhettek. A hangulatról a Csiky Gergely Színház művészei gondoskodtak.

Kortól és nemtől függetlenül népszerű volt a torna

Elsősorban a gyengébbik nem képviseltette magát a kortalan torna bemutatón. A résztvevők közül sokan hetente több alkalommal is részt vesznek a foglalkozásokon. Így tett Szász László is, aki a program meghirdetése óta szorgalmasan részt vesz a foglalkozásokon.

– Öt éve járok, örök életemben sportoltam. Gyermekkoromban atletizáltam, országos rajtengedély vizsgával rendelkeztem megyei elsőként több versenyszámban is. Ugrottam, futottam, kerékpároztam. Már akkor tekertem 50 kilométeres sebességgel – mesélte Laci bácsi, hogy miért fontos neki a mindennapi mozgás a hölgykoszorúban egyedüli úrként.