Két év után ismét visszatér a kaposváriak életébe a Rippl-Rónai Fesztivál május 26-a és 29-e között. Az esemény ideje alatt nyolc helyszínen szórakozhatunk. 2001 óta van Kaposvár életében a rendezvény, az akkor még Festők Tavasza Fesztivál néven futott egészen 2014-ig, amikortól megkapta a rendezvény a ma ismert nevét, azaz a Rippl-Rónai Fesztivált. A vigasság minden generációnak szól, legyen szó idősekről, felnőttekről, kamaszokról, gyerekekről, komolyzene kedvelőkről, művészet kedvelőkről vagy a mai zenei trend kedvelőiről. Az esemény nyolc helyszínen fog elterülni Kaposváron, a helyszínek közül újdonságnak minősül a városligeti színpad, ami bár fizetőssé válik belépőket tekintve, ugyan akkor a fiatalok nagy kedvenceit jeleníti meg, és itt kedvükre bulizhatnak társaikkal együtt.

A szervezőség törekszik arra, hogy régiós méretűvé váljon, és visszatérnek azon filozófiához is, mely szerint a gasztronómiát és a szórakozást kiegészítve a magasművészetet is magába foglalja.

A Kossuth téri színpad is megújuláson megy keresztül, ugyanis idéntől Petőfi színpad néven találjuk meg a programkínálat helyszínei közt. – Ezeken a színpadokon magyar zenekarokat szeretnénk utaztatni, hogy organikusan tudjanak közönséget verbuválni maguknak, – mondta Demeter Szilárd főigazgatói úr és rock zenész.

A Kossuth téri rendezvény minden érdeklődő számára ingyenesen megtekinthető.

A gyerekek sem maradnak ki a jóból, számukra a Vaszary Parkban biztosítanak remek programokat, bábelőadást, mutatványosokat, és énekes produkciókat.





A fesztivál fellépői széles skálán mozog, így olyanok lépnek fel, mint:

Kossuth tér:

- Don’t Stop The Queen

- Nagy Feró és a Beatrice

- Paulina

- Honeybeast

Városliget:

- T-Danny

- BSW

- Metzker Viktória

- Wellhello

- Willcox

- ByeAlex és a Slepp

- Regán Lili





Friss információ, hogy a Valmar koncert elmarad és a helyükre mást igyekeznek tenni.