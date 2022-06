Leginkább a kíváncsiság, az utazási vágy motivált, de magamra is kíváncsi voltam. Arra, hogy miként hat rám, ha ki kell lépnem a megszokottból, el kell hagynom a komfortzónámat – mondta Kalmár Gábor. – Eredetileg Kanadába szerettem volna eljutni, de az nem szerepelt a választható úti célok között. Chile, Argentína, az Egyesült Államok és természetesen Mexikó között választhattam.

Mexikóról semmilyen ismeretem nem volt korábban, így az elején kissé aggódtam azzal kapcsolatban, hogy mi is vár ott rám. Aztán elkezdtem feltúrni az internetet és gyorsan elmúltak a fenntartásaim az országgal kapcsolatban. A mexikói emberek kedvesek, közvetlenek és segítőkészek, nagyon könnyű volt barátokat szerezni. Megismerkedtem egy lánnyal, aki később a barátnőm lett. A 11 hónap alatt 3 családnál voltam. Főleg az első család segített sokat, megkönnyítette a beilleszkedésem. Mindjárt az elején figyelmeztettek, hogy hol ne sétáljak este egyedül, mert sok a bűncselekmény a városban. Gábor úgy utazott ki, hogy egy szót sem tudott spanyolul. Viszont a stabil angol tudásával jól boldogult. A spanyol szavak is gyorsan ráragadtak, 2-3 hét alatt hatalmasat nőtt a spanyol nyelvtudása. Azt mondta, a mexikói konyhával jobban meg kellett küzdenie, mint a szavakkal.

– Érzékeny gyomrúaknak nem a legszerencsésebb a mexikói konyha. Nehéz volt hozzászoknom a fűszeres ételekhez, de egyébként nagyon finom volt minden. Egyetlen dolgot nem tudtam megszokni az egy év alatt: azt a kakaó-csiliöntetet, amivel a csirkés tortillákat öntötték le. Hazatérve sokáig unalmasnak éreztem a magyar ételeket.



Tömegközlekedés alatt is egészen mást értenek, mint idehaza. Nagyon kaotikusan működnek a buszok: nyitott ajtókkal közlekednek és nincs rendes buszmegálló. A busz mindenkinek megáll, aki leinti. Autóval közlekedni sokkal egyszerűbb, hiszen bármiféle vizsga nélkül, 13–14 ezer forintért kaphat az ember jogosítványt, már 16 évesen. Ennek ellenére egy év alatt egyetlen koccanást, balesetet sem láttam.

A mexikói oktatási rendszer is alapjaiban különbözik a magyartól. – Mexikónak vannak privát, azaz fizetős és publikus, tehát ingyenes iskolái. Aki teheti, privát iskolába járatja a gyerekét, mert a publikus iskolákban nagyon rossz színvonalú az oktatás. Én is privát gimnáziumba jártam, cserediákként nekem nem is kellett fizetnem érte, de azt hiszem, körülbelül 40 ezer forint a tandíj havonta. A tantárgyak nagyjából ugyanazok, mint itthon, második nyelvként mindenkinek kötelező a francia. Testnevelés helyett választható tánc, foci, röplabda és főzés is. Minden iskolának megvan a saját tanítási terve, olyan központi tanterv nincs, mint Magyarországon.

A kaposvári fiatalember azt mondta, örökké az élete része marad Mexikó. Pár évente vissza kell térni oda. Elgondolkodott azon is, hogy kiköltözzön, azonban a rossz közbiztonság, a gyakori lövöldözések, bűncselekmények miatt erről letett. Más cserediákokkal több hetet töltött Cozumel szigeténél a kaposvári fiú aki elmondta: európaiként különlegesnek tartották a helyiek, sokszor leszólították utcán, kérdezgettek róla. – Az egyik legfurcsább élményem ezzel kapcsolatban az volt, amikor a suliban megkértek, hogy egy 11 éves kislányt köszöntsek fel egyik szünetben a születésnapján, mert nagyon szeret, holott addig egy szót sem beszéltünk egymással – mesélte lapunknak Kalmár Gábor.