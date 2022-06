– Életem egyik legjobb döntése volt, hogy meg tudtam szervezni a diákoknak ezt az öt napos, feszített tempójú utat – hangsúlyozta Bárány Jutka. – Büszke vagyok a tanítványaimra, hogy kibírták a túrát és élvezték is a kirándulást. Az egész utat az irodalomra fűztük fel. Olyan helyszínekre látogattunk el, amelyek híres magyar költőkhöz és írókhoz kötődnek. A diákok jobban megismerhették Ady Endrét, Áprily Lajost, Tamási Áront és Petőfi Sándort is. Utazás előtt kutatómunkát végeztek itthon a gyerekek – tette hozzá a pedagógus. Kiemelte, a Határtalanul program azért fontos, hogy a diákok minél jobban megismerjék a magyar lakta területeket és a közösséget is építi az együtt töltött idő.

A diákok és kísérőik néhány napja tértek haza a kirándulásról. Kutatómunkájukból, feljegyzéseikből és a kint készült képeikből kiállítás nyílt a Toldi-iskola aulájában.