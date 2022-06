A szenior táncoktató hozzátette, Kaposváron és környékén összesen nyolc településen tanítja táncolni az időseket. Tavaly október óta foglalkozik tanítványaival, azóta mintegy százan csatlakoztak hozzá. Az örömtánc híre szájról, szájra terjed – mondta Sarkadi Katalin. – Az idős embereknek szükségük van mozgásra. A tánc nagyon hatékony a demencia ellen, ezt kutatók is igazolják. Ezért bátorítok minden szépkorút, hogy ha teheti, akkor vegyen részt az örömtánc órákon – fogalmazott a szenior örömtánc oktató.

A kaposvári eseményre Pécsről, Komlóról, Dombóvárról, Sásdról és Dunakesziből is érkeztek szenior csoportok. A város főterén száznál is többen járták az örömtáncot. Az időseket a járókelők fényképezték, videózták és volt, aki a fák árnyékából csatlakozott hozzájuk, hogy ellessen néhány tánclépést.



Közösséget épít az örömtánc mozgalom

Gazda Zsuzsanna és Zicska Judit is rendszeres vendége a kaposvári szenior örömtáncos csoportnak. Kérdésünkre elmondták, szükségük van a mozgásra, nehogy ellustuljanak, emellett pedig fiatalságukhoz hasonlóan újból közösséget tudnak építeni. – Ahogy időnk engedi, hetente több alkalommal is összejövünk és tanuljuk a lépéseket. Nagyon jól érezzük magunkat, jó közösség kovácsolódott össze – mondta Zicska Judit. Országszerte több településen szerveztek már hasonló örömtáncos eseményeket, amelyekre a kaposváriak is szívesen ellátogattak. Az idősektől megtudtuk, nemcsak a tánc miatt utaznak el egy-egy városba, a programok után jut idő a kirándulásra, valamint a közös ebédre és a vacsorára is.

Fotók: Muzslay Péter