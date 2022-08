Kaposvári állatvédői körökben jól ismert eb Balfi, az a bull típusú kutya, aki idős kora mellett több genetikai problémával is küzd. Korábbi gazdája egy időben jó társa volt az állatnak, ám minek után ő maga is nehéz helyzetbe került, nem tudott megfelelően gondoskodni a négylábúról. Boncz Edit, a kaposvári Kutyatár Egyesület vezetője elmondta: siralmas állapotban, sok egészségügyi problémával vették magukhoz az ebet, akinek a menhely lett az új otthona. Nemrég azonban az egyesület német partnerszervezete segítsége révén egy osztrák pár jelentkezett az öreg ebért.

Az állatorvos hölgy és férje egy kisebb adomány társaságában érkezett Kaposvárra, s örökbefogadták a nehéz időket megélt négylábút, hogy amennyire csak lehet, megszépítsék élete utolsó éveit. Boncz Edit szerint aligha kerülhetett volna jobb helyre az öreg kutya.

Mint mondta: Németországban és Ausztriában egyáltalán nem példa nélküli az eset, sokan kifejezetten az idősebb ebeket veszik magukhoz, vállalva a több foglalkozást és figyelmet, melyet a korosabb állat igényel. − Gyakran éveket tudnak adni még azoknak az ebeknek is, akikről már nem gondolná az ember, hogy sok idejük van vissza. Ugyanakkor a magyar befogadói körökben még finoman szólva is gyerekcipős ez a fajta gondolkodás, hiányzik a tudatos hozzáálllás, az átgondolt vállalás. Boncz Edit azt is elmondta: sokszor bírálat éri őket a külföldi kapcsolataik miatt, ám sokkal inkább hálát érdemelnének a külhoni partnerek, hogy a magyar állatvédők munkáját is segítik. A német partnerszervezet tíz éve segíti a kaposvári menhely tevékenységét.