Másfél hónapja újabb szándék motiválja őket; egyik munkatársuk gyermekéért folyik az ima. Az otthon egyik ápolójának 33 éves leánya ugyanis július közepén agyvérzést kapott, s a pécsi ideggyógyászati klinikán hosszú időn keresztül küzdöttek az életéért. Az orvosoknak ugyan sikerült megmenteni az életét, de a teljes gyógyuláshoz vezető út meglehetősen hosszúnak tűnik. E folyamat felgyorsításába és megkönnyítésébe – példás összefogásról tanúskodva – egy emberként kapcsolódtak be az idősotthon alkalmazottjai. A napi műszakváltások kiváló lehetőséget kínálnak arra, hogy néhány percet imára szánjanak. Jézus, Szűz Mária és az égi seregek közbenjárását kérik kolléganőjük gyermekének mielőbbi gyógyulásáért. A szolgálaton kívüli dolgozók pedig abban állapodtak meg, hogy minden este 7 órakor közösen fohászkodnak az égiekhez. Merthogy hisznek a Teremtő mindenhatóságában, és – nem leértékelve az orvosi hivatást és a kiváló szakembergárdát –, Jézust tekintik a legfőbb gyógyítónak.

A leány felébredt a kómából, s már a nagykanizsai kórházból is hazaengedték. Férje és édesanyja segítségével folytatódik a rehabilitációja. Már jár és beszél, s ő is imádkozik. Dóri erős asszony, mindenáron élni akar, s hálás azért, hogy az élete másoknak is fontos.