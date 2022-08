Harmadfokú hőségriasztást adtak ki az ország egész területére szombat éjfélig. Horváth János, a kaposvári Pannon Mentő szolgálatvezetője elmondta: a meleg miatt már szerdán 15 százalékkal több feladatuk volt, mint előző nap. – A mentők sok szív- és érrendszeri betegségben szenvedőt vittek a kórházba, s az ellátás után mi szállítottuk őket haza. Kaposváron kívül Barcs, Csurgó és Nagyatád térségében folyamatosan szükség volt a 12 járművünkre - mondta.

Szilágyi Eszter, a siófoki obszervatórium meteorológusa azt mondta: Somogyban szerdán Nagyatádon volt a legmelegebb, 33,6 fok. Kaposváron és Kisbárapátiban 32,4 fokot mértek. Hodovánné Wéber Judit, az egyik fonyódi áruház vezetője elmondta: a vevők már szerdán is a szokásosnál több ásványvizet pakoltak a kosaraikba.



Sup virslivel

A fonyódi kutyás strandon nemcsak kisebb, de a nagy testű ebek is előszeretettel pattannak supra. Csonka Bence és barátai több mint ezer kutyát ültettek fel már itt a deszkára. – Sok a visszatérő vendégünk, akik a környéken nyaralnak, és hozzák magukkal kedvenceiket is – mondta Csonka Bence.

Forrás: support Fonyód

– Az ország minden tájáról érkeznek hozzánk két- és négylábú vendégek. Járt nálunk csivava, német dog, legutóbb pedig farkaskutyák próbálták ki a supozást, egy bernáthegyit pedig csak négy virs­livel sikerült a deszkára csalni – mesélte.

Forrás: support Fonyód

– A kutyák legtöbbje egyből felugrik, az ebek mindössze 1-2 százaléka nem marad fenn. Kell 10-15 perc, mire megszokják, megtalálják a legstabilabb pontot a deszkán. Gazda és kutya is mentőmellényt kap. Igazi élmény, ráadásul a kutyák vázizomzata is erősödik, és ha közben néha beengedjük a vízbe úszni, az kiváló erősítő és ízületkímélő testmozgás a számára – sorolta a jótékony hatásokat. Kiemelte: fontosnak tartják, hogy segítsenek nehéz sorsú kutyáknak, támogatják a Eszkuláp Állatvédő Egyesületet. Góz Lilla



Be kell tartani a játékszabályokat, nem árt az óvatosság a melegben

Egyesek szerint káros hóbort, mások szerint az ebek imádják, és az egyensúlyérzéküket, izomzatukat is javítja, ha együtt ringatózhatnak a vízen a gazdival.

– Be kell tartani a játékszabályokat, és akkor sok kedvező hozadéka lehet a közös deszkázásnak – mondta Gippert Róbert kaposvári állatorvos. Hozzátette: a deszkán szükséges mozgáskoordináció a fizikoterápiás gyakorlatokban is szerepel, amikor mozgásszervi vagy idegrendszeri problémákkal küzdő állatoknál hasonló egyensúlygyakorlatok révén a vázizmokat erősítik labdán vagy puhább felületeken. Megjegyezte: a vízi sportok esetében a veszélyekre is figyelni kell. – Felhevült testtel a vízbe pottyanás után kialakulhat szívprobléma, sokk, vagy ha sokáig áll a deszkán a kutya, hőguta és napszúrás léphet fel, ezért az állat folyamatos vizezésére figyelni kell – emelte ki Gippert Róbert.

Trópusi gyökerek

Öt évvel ezelőtt született meg az ötlet egy evezés közben, hogy sup kölcsönzőt nyisson Csonka Bence barátaival a kutyás standon. Mivel a keszthelyi kutyás strand kisebb területű és a balatonföldvárin pedig nincs adott infrastruktúra ehhez, így egyedülálló módon a fonyódin tudnak a gazdik evezni kedvenceikkel. Az évek alatt több mint ezer kutyával fordultak meg náluk. Sok a visszatérő vendég, akik a környéken nyaralnak és hozzák magukkal kedvenceiket is. – A supozás Hawaiiról ered, az 1950-es években szörfoktatók evezőkkel a kezükben felálltak a deszkákra, hogy jobban lássák tanítványaikat, majd meghonosították a sportágat – mesélte Csonka Bence, a kölcsönző vezetője. Hozzátette: az ország minden tájáról érkeznek hozzájuk két-és négylábú vendégek. – Járt nálunk csivava, de német dog is, legutóbb farkaskutyák próbálták ki a supozást, sőt egy bernáthegyi is ellátogatott hozzánk, amelyet négy virslivel sikerült a deszkára csalni – mesélte Csonka Bence.

Kiemelte: fontosnak tartják, hogy segítsenek nehéz sorsú kutyáknak, a hétvégén minden egy órás sup bérlés árából ezer forinttal támogatják a Eszkuláp Állatvédő Egyesületet. A nyár folyamán több programmal is készülnek a turistáknak. – Lesznek naplemente túrák, fél hétkor egy díjmentes oktatást követően egy másfél órás evezésre indulunk a fonyódi magaspart alatt egészen a béletelepi strandig – mondta el Csonka Bence.