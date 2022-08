Nemrég töltötte be 90. életévét Bagó Bertalanné, akit a hagyományokhoz híven Mészáros Miklós, balatonboglári polgármester is felköszöntött a szépkorúaknak járó, kormány által küldött emléklappal. Az ünnepelt hölgy 1959 óta él Balatonbogláron, s mint lapunknak elmondta: szereti a várost, sehol máshol nem élne szívesebben. Gyakran látogatja lánya, Erika és fia, a Jászai Mari-díjas magyar színész, rendező Bertalan is. Bagó Bertalanné egykori festőművész férjének munkáit ma is őrzi a város a Fischl-házban. Mint megtudtuk, a település polgármestere személyesen köszönti fel azokat a 90, 95 és 100 éves szépkorúakat, akik szívesen élnek a lehetőséggel. Évente 6-8 ilyen születésnapi köszöntés történik Balatonbogláron.