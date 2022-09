Internetmegosztás két telefon között

Napjainkban már az okostelefonok többségén lehetséges a mobilinternet megosztása, azaz a mobilnetet a telefon wifi hotspottá alakításával oszthatjuk meg, és arra csatlakozhatunk bármilyen másik, wifis eszközzel – mint egy routerre. Ehhez mindössze meg kell keresnünk az internetmegosztás opciót a telefon beállításaiban.

A megosztó eszközön jelszó és név beállítására is van lehetőségünk, majd a másik telefonnal ugyanúgy kell csatlakozni az így megosztott netre, mintha bármely más Wi-Fi hálózatra csatlakoznánk.

Mobilinternet-megosztás telefonról laptopra



USB kábelen keresztül

Amennyiben a számítógépeden nem biztosított a Wi-Fi csatlakozás lehetősége, egy USB kábel és a telefonod segítségével is varázsolhatsz netet az eszközre – ehhez persze aktív mobilnet csomagra van szükség a telefonon. A kábellel kapcsold össze a két eszközt, majd a számítógép beállításainál válaszd a Hálózat és internet > Hotspot és internetmegosztás > USB megosztás opciót. (Ez a leírás alapvetően Android-specifikus, ugyanakkor iPhone-on is megosztható a mobilinternet USB kábelen keresztül.)

Bluetooth kapcsolaton keresztül

A másik opció, hogy Bluetooth-on keresztül állítod be a hálózati kapcsolatot a laptopodon.

A telefonodon válaszd a Beállítások > Hálózat és internet > Hotspot és internet megosztás > Bluetooth opciót. (Ez a leírás alapvetően Android-specifikus, ugyanakkor iPhone-on is megosztható a mobilinternet USB kábelen keresztül.)

Internetmegosztás személyes hotspot segítségével

Ez a megoldás megegyezik azzal, amikor egy másik telefon számára nyitsz hotspotot. Ekkor ha a telefonod hotspotjához csatlakoztatnád a számítógéped, akkor tedd elérhetővé és láthatóvá a hotspotod, csatlakozz rá a számítógépeddel, úgy mint bármilyen más Wi-Fi hálózatra.



Nyaralóba ideális a hordozható internet-előfizetés is

A piacon már elérhető olyan, routerrel használható mobilinternet-előfizetés is, amivel a wifit magunkkal vihetjük a nyaralóba, utazásra. A tarifa napidíját csak a használat napján kell fizetni, így igazán megéri előfizetni még ritkább használat mellett is. A havidíj mellett napidíjért cserébe akár 100GB felhasználható adatkeret is rendelkezésre állhat az adott napon, ami automatikusan aktiválódik, amint elkezdik használni a netet. A hordozható internet használata igazán egyszerű, a router üzembe helyezéséhez mindössze ki kell kapcsolni a SIM kártyán a PIN kód védelmét, majd a használat megkezdésével a 100 GB azonnal aktiválásra kerül és aznap éjfélig használható.