Kacagó boszorkák és cicák kergetőztek a fonyódi Dísz téren, hiszen a Tök jó nap kedvéért többen jelmezt öltöttek magukra. Sokan rendszeres látogatói a rendezvénynek. - Minden évben it vagyunk, a lányomat a gyerekprogramok érdeklik a legjobban, de a tűzoltózenekar is tetszik neki. Nagyon jó, hogy van ilyen, mi otthon is szoktunk Halloweenezni, mert korábban Angliában éltünk és ott ismerkedtünk meg ennek hagyományával, mondta Adrienn, miközben a Répa retek mogyoró gyermekkoncertet hallgatva figyelte a távolból vidáman táncoló gyermekét.

A Dísz téren felállított színpad előtti rész ugyanis apróságokkal telt meg a délelőtti program kedvéért. A kicsik örömmel vettek részt a játékos feladatokban és énekeltek együtt a fellépőkkel.

Eközben sokan keresték fel a tér közepén kiállított töklámpásokat, amelyek között Harry Potteres, de még füstölgő és egyszarvús is akadt. Többen fotózták is az alkotásokat. - Nagyon jó kis nap ez, szeretek ide eljönni, mert olyan jó hangulata van és vidám az egész - mondta érdeklődésünkre Szalai Lászlóné, aki Budapestről érkezett pihenni a városba. Azt mesélte, hogy nyugdíjasként mindig több hónapra jön Fonyódra, s ilyenkor igyekszik felfedezni a környéket. Szerencsére sok lehetőség van erre, így az ember egy percig sem unatkozhat, ha ideérkezik, az pedig hab a tortán, hogy színvonalas rendezvények színesítik az őszt is a nyári időszak mellett.

A Bors család Zalaegerszegről indult el kirándulni és útközben döntöttek úgy, benéznek Fonyódra, hiszen megtudták, hogy Tök jó nap van itt.