Arról folyamatosan megy a vita, hogy Magyarországon halloween van vagy halottak napja. A narancssárga töklámpások faragása azonban talán még a kétkedőket is mókára csábítja. Szerencsére megyeszerte nagy divatja van a Jack lámpás készítésnek. Sőt fesztiválokat is szerveznek rá.

De nem ritka, hogy online méretik meg a legjobb alkotásokat, úgy mint Zamárdiban.

Boszorkányok és csontvázak

Az igazán elszánt halloweenezők jelmezbe is bújnak ezekben a napokban. Szerencsére akad maskara bőséggel az egyik kaposvári üzletben is, ahol a legkedveltebb idén a Pennywise bohóc és a boszorkány jelmez.

Bőséges a választék a Zárda utcai üzletben: fiúk körében népszerűek a csontváz jelmezek.

Fotós: K.R.

- Egyetemisták is jönnek hozzánk jelmezt bérelni, legutóbb vittek szerzetest, Pennywise bohócot (Az Az című Stephen King könyv alapján készült moziból ismert figura). A lányoknál népszerű a boszorkány, a démon, a fiúknál pedig a csontváz, vagy a vámpír, mutatta a jelmezeket Tóthné Paska Andrea, az üzlet tulajdonosa.

A Pennywise kosztümből szoknyás és nadrágos változat is található.

Fotós: K.R.

- Sokan keresték a mexikói félelmetes figurát a La Catrinát és a 90-es évek kultfilmjéből ismert Chucky babát. Sokféle jelmezünk van, gyakorlatilag minden korosztálynak valót tudok mutatni, tegnap éppen egy 68-as méretű jelmezt kerestek egy öt hónapos babának, mondta Tóthné Paska Andrea.

"Vannak, akik megijednek a félelmetes jelmezektől, nekik szolidabb darabokat tudok ajánlani" - mondta Tóthné Paska Andrea.

Fotós: K.R.

Haláli szépség

A halloween szelleme mára a szépségszalonokba is bekúszott, készíttethetünk magunknak hátborzongató sminket, vagy haláli jó manikűrt. Papp Viktóriát klasszikus horrorfilmek főgonoszai ihlették meg, hogy elkészítse az extrém köröm mintát.

A Sikoly filmekből ismert maszk és Pennywise az Azból is bekerült az extrém mintába.

Azt mesélte: ebben az időszakban a vendégek többsége határozott és gyakran félelmetes műköröm ötlettel tér be hozzá.

Sokan ijesztő ötlettel térnek be a körmös szalonba, de Viktória kreativitásának csak a képzelt szabhat határt.

Angolszász hagyomány a keltáktól

A halloween – ahogyan azt ellenzői mondják – nem magyar, de nem is amerikai - a tévhitekkel ellentétben - , hiszen ősi kelta hagyományokon alapuló ír ünnep. Ez a mindenszentek (All hallows eve angolul) napját megelőző éjszaka, vagyis október 31-e. A hiedelem úgy tartotta, hogy október utolsó éjszakáján az elhunytak lelkei megpróbálnak visszatérni. Ezért tűzgyújtással, felvonulásokkal, félelmetes maskarákkal igyekeztek az emberek megtéveszteni az ártó szellemeket, hogy távol tartsák őket. Innen ered a jelmez viselés hagyománya.

Közös mókának sem utolsó a tökfaragás.

Fotós: Evgeny Atamanenko

A jó tök nagy és sárga

A töklámpás készítése már Írországból ered, s Fukar Jack nevéhez fűződik a legenda szerint. Jack meghívta az ördögöt egy italra, de fizetni persze nem akart az italért. Rávette az ördögöt, hogy változtassa át magát pénzérmévé, hogy azzal fizethessen. Az ördög eleget tett a kérésnek, de Jack azonnal zsebre is vágta egy ezüst kereszt mellé. Ettől viszont félt az ördög, így nem is mert visszaváltozni. Végül Fukar Jack elengedte őt, azzal a feltétellel, hogy megígéri neki egy évig nem zavarja és halála esetén sem viszi el a lelkét. A történet szerint az ördög betartotta ígéretét, ám Isten nem fogadta be Jack lelkét a Menyországba, s a pokolban sem látták szívesen. Így az ördög Jacket visszaküldte az éjbe és egy izzó szenet adott neki, hogy azzal világítson. Ezt Jack egy faragott karórépába rakta, innen a Jack-o'-lantern kifejezés, amely mára a töklámpás angol neve.

Fukar Jacktől ered a töklámpás hagyománya.

Fotós: andysavchenko



A Winkler Családi Gazdaságban néhány éve foglalkoznak halloween töktermeléssel. - A Gladiátor nevű fajtát termesztjük, ami akár 15 kilogrammosra is megnő, monda kérdésünkre Winklerné Csehi Mónika. Hozzátette: idén kicsit szerényebb a forgalom, de mindig vannak akik faragás céljából vásárolnak tököt. – Aki kompozíciót készítene annak ajánljuk, hogy kisebb és nagyobb tököt is válasszon, aki viszont csak egy lámpáshoz keres alapanyagot, annak a minél nagyobb és formásabb tök lesz a megfelelő, mondta.