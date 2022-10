A rendhagyó szombat délelőtt A gyerektársadalmak működésének sötét oldala címmel tartott előadást Teveliné Horváth Melinda, aki pályáját pedagógusként kezdte, jelenleg iskolapszichológusként dolgozik több intézményben, de foglalkozik kutyaterápiával is. Munkája során egyre többször találkozik iskolai zaklatással, amely sokféle formában jelenik meg. – Vannak, akik érzékenyebben reagálnak, más gyerekek könnyebben túl tudják magukat tenni. A fizikai bántalmazások mellett a verbális bántalmazások sem ritkák és egy dicséret nem tudja felülírni a már elhangzott bántó szavakat – emelte ki a pszichológus.

Hozzátette: az érintett gyerekek eljuthatnak a depresszióig, az öngyilkosságig és sok eseteben felnőtt korban is nyomot hagynak az iskolai zaklatások; önbizalomhiányként és teljesítménykényszerként. Megjegyezte: egyre nagyon arányban az online térben tapasztalhatóak a zaklatások, amelyek akár az egész nap folyamán érhetik a gyerekeket. – Nagyon fontos a prevenció, a gyerekek tisztában legyenek tetteik következményével és óriási a felelőssége a szülőnek, pedagógusok, akik összefogással tudnak segíteni a bántott gyerekeknek – mondta el Teveliné Horváth Melinda. – Régen is voltak ugratások, de a bullying, az iskolai zaklatás esetében a rendszeresség, szándékosság, az ártó szándék figyelhető meg – tette hozz a pszichológus.

Szülők, pedagógusok és gyermekek is érkeztek az előadásokra. Délután Szigeti Mónika szakpszichológus arról beszélt, hogy milyen jelei vannak a bullyingnak (a zaklatásnsak - a szerk.) és ha észrevettük, hogyan segíthetünk az érintett gyermeknek. – Ha egyszer gyermekem lesz, tisztában kell lennem, hogy melyek az intő jelek, amik az iskolai zaklatás gyanúját mutatják – mondta el Nagy Ramóna, aki ugyan nem pedagógus, de érdekelték a pszichológusok előadásai. Barátnője, Sabján Viktória pedig gyógypedagógus hallgatóként azt tapasztalja, hogy az iskolai zaklatás még mindig sokszor tabu téma, holott egyre sűrűbben fordul elő főként a tinédzsereknél.

Elsner-Szentesi Mónika, a Kaposvárimami családi online magazin főszerkesztője, az Imami Egyesület Somogy megyei referense elmondta: fontosnak tartották, hogy az elmúlt idők tragikus történései miatt kiemelt figyelmet szenteljenek az iskolai zaklatások megoldásaira. – Szülőként úgy gondolom, fel kell hívni a figyelmet, észre kell vennünk és segíteni megoldást találni, nem lehet szőnyeg alá söpörni a problémát, hiszen gyermekeink mentális egészségéről van szó – emelte ki Elsner-Szentesi Mónika.

Pintér Rómeó, Kaposvár alpolgármestere köszöntőjében elmondta: Kaposvár azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ra hazánk egyik legegészségesebb városa legyen. Ez a hiánypótló konferencia felhívja arra a figyelmet, hogy mennyire fontos gyermekeink mentális egészsége, amely csak gyors és szakszerű segítséggel oldható meg, hogy felnőtt korban ne okozzon törést.