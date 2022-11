Pár órával az alig negyedórás műtét után a beteg hazamehet, a lábadozás időszaka töredéke a hagyományos műtétnek.

– A végbél záróizmát segítő vénák kitágulása miatt alakul ki az aranyér-betegség, amelynek több oka is lehet, például a terhesség, a rostszegény étrend, a mozgásszegény életmód, de a túlzásba vitt jakuzzis fürdés vagy a testedzés során alkalmazott sok hasprés következtében is felléphet a probléma. Hazánkban több százezren küzdenek ilyen ezzel a problémával – emelte ki az érsebész.

Rozsos István megjegyezte: a gyulladásos fájdalmak mellett nem ritkák a záróizom-működési problémák, a vérzések, sőt olyan betege is volt, akinek vérátömlesztésre volt szüksége a hirtelen jelentős vérvesztés miatt. – A korábbi gyakorlat szerint kivágtuk az aranyeres érgomolyagokat és ezeket megvarrtuk. A heg azonban a székeléskor könnyen megrepedt és egy újabb probléma merült fel, rontotta a betegek jólétérzését – mondta. – A szakma régóta keresi a megoldást, hogyan lehetne a beavatkozáson úgy változtatni, hogy ne kelljen szikét használni – tette hozzá. – A termo-koagulációs elven működő műtétek már jobbnak bizonyultak, mert elégették a párnácskákat, így nem képződött seb. Először a rádiófrekvenciás eszközt, majd a lézert használták erre a célra. Miután mindegyik módszert alkalmaztam, rájöttem arra, hogy a mikrohullámú antenna a legbiztonságosabb megoldás. Megterveztem egy ilyen eszközt, ami jobb a lézernél, mert sokkal alacsonyabb hőmérsékleten, 85 Celsius-fokon éri el az eredményt és jóval kisebb a környező szövetek károsodása. Mindemellett a beavatkozás védőeszköz, speciális műtő nélkül is elvégezhető – mutatta be szabadalmát Rozsos István. Kiemelte: a tizenöt perces beavatkozás után a beteg pár óra múlva hazamehet és a lábadozási idő is csupán a töredéke annak, ami a hagyományos műtétek után vár a páciensre. – Pénteken szoktam operálni, hétfőn már mosolyogva mondják a betegeim, hogy köszönik, nagyon jól vannak – tette hozzá.

2018 óta dolgozik a műtéti eszközök fejlesztésén. – Sok munka előzte meg, amire a kínai gyártónál sorra kerültek terveim. Sertéshúson és májon kísérleteztem, hogy mekkora legyen a behatolás helye, mekkora legyen a koagulációs zóna, hiszen a nők esetében közel van a hüvely, a férfiaknál a prosztata, nem lehetett túl nagy területen égetni az érgomolyagot – emelte ki Rozsos István.

Jelenleg gyártás alatt van a véglegesnek gondolt mikrohullámos eszköz. Ez egy új, jövőbe mutató technika a vénás és aranyérsebészetben, mely iránt nagy az érdeklődés világszerte. Egyiptomban és Szlovákiában szakmai előad

áson meghívott előadóként mutatta be a világon egyedülálló eljárását, a közeljövőben pedig Olaszországba és Szingapúrba utazik. Természetesen kötődik szülővárosához, Kaposvárhoz és a megyéhez is. – A somogyi betegek nem hagytak el, örömömre sokuknak tudtam segíteni, pénteken a három betegem közül, akiket műteni fogok, ketten a megyéből érkeznek hozzám – mondta el Rozsos István. – Sokan éveket vártak arra, hogy olyan beavatkozáson vehessenek igénybe, miután nem kell hetekre, vagy hónapokra táppénzre menniük, nekik szeretnék segíteni – emelte ki a kaposvári származású érsebész.

Kaposváron tanult és dolgozott

A kaposvári Munkácsy-gimnáziumi tanulmányai után édesapja példáját követve a Pécsi Tudományegyetem orvos képzésén tanult tovább Rozsos István. 2015-ig a somogyi megyeszékhelyen is rendelt, majd átette székhelyét a pécsi érsebészeti klinikai munkája miatt. 2005 óta magánorvosként dolgozik a baranyai megyeszékhelyen és a fővárosban is.