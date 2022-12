1. Telefontokok

Ma már teljesen természetes, hogy a mobiltelefonok mindenhova elkísérnek bennünket, és ami a funkciót illeti, már egy ideje túlmutatnak a telefonos kommunikáción. Az okos eszközöket használjuk chatelésre, e-mailezésre, navigációhoz, étel rendeléshez, online vásárláshoz, a kasszánál való fizetéshez és még hosszasan sorolhatnánk, hogy mi mindenhez, ezért egy olyan baleset, amelyben megsérül a készülék, kész katasztrófa lehet! Épp ezért mindenképp érdemes tokban hordani az értékes telefonokat.

2. Fóliák

A féltve őrzött okostelefonok legsérülékenyebb része az érintőkijelző. Ez az érzékeny felület egy kisebb balszerencsés eséstől is csúnyán össze tud törni, ami akár teljesen használhatatlanná is teheti a telefont. Sajnos a kijelzőcsere az egyik legdrágább az összes szervizelés közül, ezért érdemes inkább a megelőzésre törekedni. A különféle fóliák között vannak, amelyek csupán a karcolódástól védenek, azonban számos olyan alternatíva is van, amelyek a törést is segítenek megelőzni.

3. Szemüvegtokok

Akár távollátó, akár olvasószemüveg segítségével látunk kitűnően, mindenképp érdemes vigyáznunk erre a gyakran nélkülözhetetlen eszközre. Amellett, hogy a márkás szemüvegek komoly befektetésnek számítanak és csak kevesen engedhetik meg maguknak, hogy a szemüvegkeretek női vagy éppen férfi modelljei közül egyszerre többet is válasszanak, az idővel is számolni kell.

Hiába vehető át az üzletben azonnal számos szemüvegkeret férfi és női változatban, a személyre szabott szemüveglencsére gyakran heteket kell várni. Mivel nem engedhetjük meg magunknak, hogy ilyen hosszú ideig rosszul lássunk, érdemes gondolni a tökéletes védelemre, amit a szemüvegtokok jelentenek.

4. Laptop tokok

A hordozható számítógépek a 90-es évek óta velünk vannak és mostanra részben átvették az asztali számítógépek helyét. A laptopokat egyesek csak szórakozásra, internetezésre és streamingelésre használják, azonban sokaknak munkaeszköz is, amely nélkül lehetetlenné válna elvégezni a mindennapi feladatokat.

Ezeknek a hordozható eszközöknek az egyik legnagyobb előnye, hogy elég csak bedobni a táskába és már indulhatunk is. Azonban épp ez rejti a legtöbb veszélyt is, hiszen így könnyen megsérülhetnek, összekarcolódhatnak. Épp ezért érdemes tokban vagy laptop táskában hordani őket.

