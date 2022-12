A hordozhatóság rendelkezésre állást jelent!

A mobilizálható hősugárzók kétségtelenül legnagyobb előnye, hogy akkor és ott vethetőek be, amikor és ahol a legnagyobb szükség van rájuk. Nincsenek helyhez kötve, így az alkalmazásuk sem befixált. Ez pedig óriási szabadságot jelent a mindennapokban. Hiszen egyáltalán nem törvényszerű, hogy a lakás mindegyik pontja egyformán plusz fűtésre szorul. Elképzelhető, hogy ez csak egy ideiglenesen felmerülő igény. Lévén az azért nagy általánosságban elmondható, hogy az elektromos fűtőberendezéseket célszerű kiegészítő megoldásokként alkalmazni és nem önálló rendszerekként.

Az viszont teljesen reális elképzelés, hogy a kiegészítő fűtésnek köszönhetően az alap rendszer használata mérsékelhető, ami például gázkazán, vagy konvektorok esetén jelentős költségcsökkenést vonhat maga után. Tehát ilyen értelemben ildomos élni a takarékoskodás nyújtotta lehetőségekkel, viszont sohasem fázás, reszketés árán.

Hova milyen berendezés való?

A ventilátoros hősugárzók kifejezetten alkalmasak arra, hogy az amúgy egész nap nem feltétlenül fűtött helyiségekbe pillanatok alatt melegséget varázsoljanak. A fürdőszoba régi társasházak esetén pontosan ide sorolható, ugyanis a legtöbbször felesleges a nap 24 órájában fűteni. De az sem vitás, hogy amikor elérkezik a fürdés, mosakodás ideje, akkor a didergés nem jöhet számításba. Ekkor határozottan jól jön egy ventilátoros készülék, ami nagyjából öt perc leforgása alatt képes bemelegíteni a teret, aztán ha vége a tisztálkodásnak, akkor a leállítás után el is illanhat a meleg.

Az is előfordulhat természetesen, hogy a tartósabb melegség elérése, sőt megőrzése a cél. Ekkor az olajradiátorok jó szolgálatot tehetnek, mivel bár kétségtelenül nehezebben melegednek fel, ugyanakkor sokáig megtartják és sugározzák a hőt, ezáltal kellemes hőkörnyezetet biztosítva. A lényeg tehát minden helyzetben az egyéni elvárások figyelembe vétele és az azokhoz való alkalmazkodás. Így olyan hatásfok érhető el, ami minden szempontból, mind anyagilag, mind komfortérzet tekintetében kívánatos.

Mi van akkor, ha beköszönt a váratlan kellemes idő?

Akkor a hordozható készülékek egy könnyed mozdulattal elcsomagolhatóak és eltehetőek. Nem kell kerülgetni őket, nincs olyan, hogy akkor is muszáj fűteni, ha amúgy odakint meglepően tavaszias az időjárás. Vagyis ilyen módon még inkább testre szabhatóak a fűtési paraméterek, ami szintén költséghatékony pozitívum. Ráadásként a mobilizálható eszközök többsége kis helyen is elfér, könnyű súllyal rendelkeznek, ezért aztán pár egyszerű mozdulattal odébb is helyezhetőek, vagy történetesen átmenetileg a szekrény aljába vagy a pince mélyére költöztethetőek.