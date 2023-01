A sport örök

A téli időszakban a legtöbb emberben csappan a lelkesedés, ha sportról van szó. Minél hidegebb van, annál nehezebben vesszük rá magunkat a mozgásra. Mert hidegben nehéz futni, kerékpározni, hideg van az uszodából kijövet, hideg van az edzőterembe menet. Mit teszünk hát? Bekuckózunk a jó meleg szobába és tévét nézünk – közben pedig jó eséllyel csipegetünk. Ez nagy hiba. A fény és a mozgás nélkülözése endorfinhiányhoz is vezethet, azaz a boldogsághormonok lassan eltűnnek a szervezetből. Így még rosszabb kedvünk lesz, még nagyobb étvágyunk és még kevesebb motivációnk, hogy egyáltalán megmozduljunk. Ha nem szeretnél pár hónap múlva egy számmal nagyobb ruhatárat beszerezni, ne hagyd el magad. Kényszerítsd magad, hogy ha ritkábban, de továbbra is rendszeresen mozogj. Jobb lesz a kedved, és a hideget is jobban tűröd majd.

Legyen atombiztos a stratégia!

Oké, megértettük, az ünnepek alatt nehéz ellenállni a finom falatoknak, de ne hidd, hogy a kihívásoknak január elsejével vége szakad. Még mindig ott a Valentin-nap, közeleg a húsvét, és ki tudja, hány céges rendezvényen vagy születésnapi partin kell időközben részt venni. Amennyiben rendszeresen sportolsz, egy-egy finom falat nem okozhat gondot. Ne mondj le semmiről, hiszen minél inkább távol tartod magad bizonyos ételtípusoktól, annál jobban fogod kívánni azokat. A trükk a porciókontroll. Egyél meg bátran egy szelet tortát. De csak egyet. Igyál meg egy csésze kakaót vagy majszolj el egy szelet pizzát. De soha ne azért egyél hizlaló ételeket, hogy jóllakj. Pusztán a vágyaid kielégítését szolgálják. Mondhatnánk úgy is: egyél egy falat bűnt az íze kedvéért.

Meleg étel = hizlaló étel?

Sok esetben sajnos igen. A nagy mínuszokban önkéntelenül is meleg, tartalmas ételeket kívánunk, amelyek felmelegítenek. Például húsos ragukat, zsírosabb tésztaféléket. Részben érthető, hiszen ki akar hideg salátát enni télen, de ne feledkezzen meg a prioritásokról. Pillanatnyilag jól fogod ugyan érezni magad, de az is jó érzés lesz, amikor majd szorít a ruha derékban? Mielőtt nekiesnél a marhapörköltnek, állj meg egy percre. Az étkezések előtt fogyassz el egy csésze forró teát. Ennek már önmagában étvágycsökkentő és melegítő hatása van. Ráadásul kalóriamentes. Szintén jó választás lehet egy bögre forró zöldségleves. Ha valami forróval kezded az étkezést, akkor második fogásra bőven elég lesz egy adag könnyebb étel is.



Evés, pusztán unalomból

Bizony, télen valahogy többször találjuk magunkat a négy fal közé zárva, unatkozva, mint jó idő esetén. Tény, hogy ilyenkor nehezebben mozdulunk ki a házból, kevesebb kedvvel megyünk emberek közé. A legegyszerűbb leülni, olvasgatni, filmeket nézni, és közben persze csipegetni valami igazán finomat és hizlalót. Ha így teszel, bizony, mire eljön az ideje, hogy emberek közé menj, addigra olyan vállalhatatlanul nagy lesz a popsid, hogy már nem is lesz kedved nyilvánosan mutatkozni.