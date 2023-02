Fantasztikus táncbemutató és igazi távol-keleti dallamok alapozták meg a Rotary Club és a Kapos Hotel és Étterem indiai estjét. Előbb a Bódis-Nagy Katinka táncstúdió növendékei mutatták be műsorukat, amelynek végén az autentikus ruhába öltözött táncosok étvágygerjesztő indiai finomságokat kínáltak a vendégeknek. Majd lélegzetelállító orientális táncbemutató következett.

Az est csúcspontja pedig a hamisítatlan indiai ételeket felvonultató svédasztalos vacsora volt. Aki ételt kóstolt, az gyakorlatilag egész India jellegzetességeit megízlelhette. – India egy hatalmas ország, különböző részein, eltérő ételek a jellegzetesek. Ma este észak, kelet és dél indiai ételeket készítettem. Az északi országrészre jellemző alapanyagokat is használtam, úgy mint kókusztej, amely currykhez is kiváló. Vagy a byriani, amely rizs, sajt és zöldségek keveréke, de csirke tikka, aloo gobi és dal maharani is készült ma estére, mondta Somnath Swain, séf.

Az indiai származású séf ezúttal nem konyhájában, hanem Kaposváron főzött.

Fotós: Lang Róbert

De a keleti konyhára a burgonya és a karfiol használata a jellemző, mondta érdeklődésünkre Somnath Swain, a budapesti Indigo étterem séfje. Hozzátette: az indiai fogások roppant fűszeresek, de ma már nem jelent gondot, a megfelelő hamisítatlan alapanyagok beszerzése. Így majdnem olyan ételeket tudott készíteni, mintha csak a Gangesz partján falatozna a kedves vendég.

Nagy sikert arattak a távol-keleti finomságok.

Fotós: Lang Róbert

Rotary club nem először szervez indiai estet Kaposváron. – Öt évvel ezelőtt szerveztünk először indiai estet, ez nagyon sikeres volt. Azóta viszont nem volt rá lehetőségünk és a járványhelyzet is közrejátszott ebben, de most azt gondoltuk, hogy meghirdetjük. Szemmel láthatóan nagy a sikere, hiszen telt házas a rendezvényünk – mutatott körbe Wimal Morapitye, a Rotary Club Kaposvár elnöke.

A jótékonykodás ezúttal sem maradt el.

Fotós: Lang Róbert

Az est nem csak a mulatozásról szólt, hiszen az egyesület tagjai 400 ezer forintnyi adományt gyűjtöttek össze a törökországi földrengés károsultjai megsegítésére, amelyet az indiai esten adtak át.