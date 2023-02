Vidék íze 13 perce

Elfeledett zöldségünk, a paszternák

Nem végtelen a téli zöldségek kínálata, így hát kifejezetten örülünk a paszternák felbukkanásának, ezzel is színesebb lesz a paletta. A középkorban még az egyik leggyakoribb, vadon is megtermő zöldségféle volt. Érdemes ismét felvenni a repertoárba, hiszen rengeteg előnyös tulajdonsággal rendelkezik, ráadásul még finom is.

Vidék íze Vidék íze

A paszternák (más néven pasztinák) a téli gyökérzöldségeink egyike. Maga a gyökérzet pontosan úgy néz ki, mint a petrezselyemgyökér (a levelük viszont erősen eltér). Az íze ugyan kicsit emlékeztet a petrezselyemgyökérre, de annál jóval édesebb, illatosabb, lágyabb, kevésbé karakteres. Régen Magyarországon is sokat használták, aztán pár évtizedre szinte teljesen eltűnt. Ma már sok helyen kapható, és a hobbikertészek is felfedezték újra, mivel elég könnyen termeszthető, sokféle talajban is jól terem. Szerencsére általában jóval olcsóbb, mint a petrezselyemgyökér. Húslevesbe érdemes tenni belőle, remekül gazdagítja az ízét. A fogyókúrákba remekül beilleszthető, mivel elég alacsony a szénhidráttartalma, a belőle készített püré jól helyettesítheti a hagyományos krumplipürét. De készíthetjük sütve sütőben vagy serpenyőben, főzhetünk belőle krémlevest, süthetünk belőle csipszet, sokféle ételhez használhatjuk.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!