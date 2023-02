Pócsi Béla külön kiemelte, hogy a vízimadarakat ne keverjük össze a kistestű énekesmadarakkal, amelyek valóban rászorulnak a segítségre hideg teleken, de náluk is be kell tartani néhány fontos szabályt.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

– A vízimadarak, a hattyúk, a sirályok, szárcsák egyáltalán nem igénylik a segítséget, képesek ellátni magukat télen is. Ne avatkozzunk be az életükbe, mert ártunk nekik és ártunk a környezetnek is – tette hozzá.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Forrás: veol.hu

Nyitókép: Nagy Lajos/Napló