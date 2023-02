Félve várták hétfőn a Valentin-napot az általunk megkérdezett virágüzletek tulajdonosai. A korábbi években a szerelemesek ünnepe előtti napokban már sokan rendeltek virágcsokrokat és apró ajándékokat, idén azonban alig tértek be a vásárlók. Cseh Anita az egyik belvárosi virágüzlet tulajdonosa lapunknak elmondta, egyelőre csalódás az idei Valentin-napi szezon és nem sok esélyt lát arra, hogy az ünnep napján felélénkülne a forgalom.

– Az idősebb férfiak elvétve még vásárolnak virágot, de a fiatalokra nem igazán jellemző – mondta Cseh Anita. – Aki még betér jobbára egy szál virágot vásárol, csokrot már csak ritkán csináltatnak. Azt gondolom, hogy az elszabadult virágárak miatt döntenek így többen is. Egy szál vörös rózsa, ami Kolumbiából és Ecuadorból érkezik, az most 1800 forintba kerül – tette hozzá Cseh Anita.

Szerelem van a levegőben.

Fotós: Lang R.

Egy másik belvárosi virágüzletben is kétkedve várják a Valentin-napot. Nyitrai Krisztina az üzlet vezetője érdeklődésünkre elmondta, sajnos nagyon megdrágult a virágok ára, ezért sokan meggondolják, hogy mennyit adnak ki érte. Hozzátette, azokra is gondoltak, akik nem akarnak élő virágot vásárolni. Nekik különféle művirágokkal díszített ajándékdobozokat készítettek. Ezeket 2500 forinttól kínálják.

Karácsonyon kívül Bálint-napon is gyakorta teszik fel a nagy kérdést.

Fotós: Dean Drobot / Forrás: Shutterstock

Jól fogy ilyenkor az eljegyzési gyűrű

Többen is kerestek ékszert az egyik belvárosi üzletben az elmúlt napokban, ahol Valentin-napi akciókkal várták a vásárlókat. A gyűrűkre 25, a többi ékszerre 20 százalék kedvezményt adtak. Vati Orsolya eladó elmondta, a fiatalabbak a fehérarany és ezüst ékszereket, az idősebbek a sárga aranyat keresik. Tapasztalataik szerint, többen is ilyenkor vesznek eljegyzési gyűrűt, hogy Valentin-napján megkérhessék kedvesük kezét. Népszerűek a különféle medállal díszített nyakláncok is, az idei újdonság pedig a Lemon kvarc szett. Vati Orsolya hozzátette, a szerelmesek napján legalább 10 ezer forintért választanak ékszert a vásárlók, de van aki ennél jóval többet is elkölt egy-egy apróságra. Édességből is több fogy ilyenkor, sokan keresik az apró és táblás, valamint a feliratos csokoládékat. Az éttermek is készülnek Valentin-napra. A szerelmes párokat különleges menüvel várják.