Ojtó Lajos a vállalkozás ügyvezetője a Somogyi Hírlapnak elmondta, megtisztelve érzik magukat, hogy a Csiky Gergely Színház vezetése őket kérte fel arra, hogy elkészítsék a különleges tortát.

– A cukrászainknak körülbelül három hetük volt arra, hogy kitalálják az egyedi finomság külalakját és megalkossák ízeit – mondta Ojtó Lajos.

– Folyamatosan kísérleteztek, hogy tökéletes ízharmóniát alkossanak, így született meg a Kapos 150 névre keresztelt karamellás, mogyorós torta. A színház kérése az volt, hogy ötszáz szeletes édességet készítsünk. Nyilván ezt egyben nehéz lett volna megalkotni, ezért öt, százszeletes tortát sütöttünk meg az ünnepi alkalomra – tette hozzá a Slendy Kft. ügyvezetője.

Fotós: Lang R.

Ojtó Lajos arról is beszélt, mivel a lágy és krémes finomság több rétegből áll, ezért meglehetősen időigényes volt elkészíteni az édességet az ünnepségre. A cukrászok két napig dolgoztak mire mindegyik tortát megsütötték.

A remekművet elsőként Kaposvár új díszpolgára, Kovács Melinda kóstolhatta meg a Csiky Gerely Színházban megtartott gálaesten. A pékség azóta már a boltjában is árulja a süteményt, ezért mostantól bárki vásárolhat belőle egy-egy szeletet. Ojtó Lajos hozzátette, az elmúlt napokban nagyon sokan tértek be hozzájuk és többen is vettek a Kapos 150 nevű tortából. A süteményt várhatóan más kaposvári cukrászdákban is meg lehet majd vásárolni. Ehhez minden érdeklődő üzletnek biztosítják a különleges torta receptjét.

Fülöp Péter, a Csiky Gergely Színház igazgatója megkeresésünkre elmondta, ugyanúgy készültek a városnapi ünnepségre, mint a korábbi években. A jubileumi alkalmat azonban még különlegesebbé szerették volna varázsolni a tortával, ezért is találták ki az édességet. Fülöp Péter hozzátette: a városnapi műsor rendezője, Sarkadi Kiss János jó kapcsolatot ápol a helyi sütőipari céggel, így is esett a választásuk a kaposvári vállalkozásra.