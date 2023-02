Az alábbiakban kitérünk arra, hogy pontosan mi a kollagén, hogy mi a szerepe az emberi testben, illetve hogy milyen változatos előnyökkel járhat a testre nézve a kollagén szedése.

Kollagénismeret

A kollagén a fehérjék egy típusa, mégpedig az, amelyek szervezetünkben a legnagyobb mennyiségben fordul elő – körülbelül az összes, testünkben található fehérje 30%-át teszi ki. Ez a tápanyag megtalálható a csontokban, az izmokban, a bőrben, a szalagokban és az inakban is, összességében ez a kötőszövetek elsődleges építőköve. De ugyanígy ott van a belső szerveinkben, az erekben és a bélnyálkahártyában is. És mindenhol, ahol jelen van, fontos szereppel bír: egyfajta vázat képez, amellyel erőt és biztos szerkezetet ad a testünknek.





Nem is csoda tehát, hogy hamar teret hódított a szépségápolási és kozmetikai iparban: ma már számos krém és szérum tartalmazza, illetve sok különböző tabletta és italpor biztosíthatja a szervezetünknek a szükséges kollagénszintet.

A szépségápoláson túl…

A következőkben sorra vesszük, hogy mi mindenre használhatjuk a kollagént azon túl, hogy segítjük vele a hajunk, a körmeink vagy éppen a bőrünk szépségének megőrzését.



Izomerő és -egészség

Az izomszövetek körülbelül 1-10%-át alkotja a kollagén, így ez a fehérje elengedhetetlen az izmok erejének és egészségének megtartásában. Sőt: a rendszeresen sportolók számára jó hír, hogy ez a remek tápanyag még az izomépítésben is segíthet. Így, ha valakinek épp ez a célja, érdemes növelnie a bevitelt, akár táplálékkiegészítők alkalmazásával is.



Ép csontok

A csontjaink egyik alapvető építőköve is a kollagén. Azzal kezdtük a cikket, hogy a korral együtt csökken ennek koncentrációja a szervezetben, így ez olyan veszélyes kondíciókhoz vezethet, mint a csontok gyengesége, a csontsűrűség-csökkenés vagy éppen a csontritkulás. Ha szeretnénk sokáig megőrizni testünk vázának épségét, a kollagén szedése elengedhetetlen!



Jótékony az ízületekkel

Az ízületek a csontok találkozásánál vannak jelen, és a szerepük, hogy a porcokkal együttműködve biztosítsák a csontok kényelmes, fájdalommentes elmozdulását. A porcok szerkezetének megőrzésében pedig a kollagén segít, így a kor előrehaladtával ezek hatékonysága is csökken. Ennek okán különböző degeneratív ízületi betegségek léphetnek fel, amelyek megnehezítik a mindennapi feladatok elvégzését, ha nem lépünk időben.



Segítség a heggyógyulásban

A kollagén segíti az új sejtek termelődését, ez pedig azt jelenti, hogy a tápanyag belsőleges pótlásával egykettőre elősegíthetjük a sebeink gyógyulását. Természetesen kiegészítő kezelésként krémeket is bevethetünk.

Jól működő bélrendszer

A kollagén a belekre is hatással van: ahogy említettük, jelen van a bélnyálkahártyában, emellett pedig a benne található glicin is hasznos. Ez az anyag ugyanis képes megkönnyíteni egyes aminosavak felszívódását, amelyek egyébként irritációt okozhatnának a bélben. Összességében tehát pozitívan befolyásolja az emésztést.

A szív- és érrendszer egészsége

A kollagén több módon is támogatja a szív- és érrendszer egészségét. Egyrészt minimalizálja az artériákban található zsírt, miközben a vérnyomást is képes szabályozni. Másrészt pedig értágító hatása is ismert, amellyel olyan komoly betegségeket előzhet meg, mint a szívroham.

Fogyasszunk rendszeresen!

Most már láthatjuk, hogy miért is olyan fontos a kollagén rendszeres bevitele – így csak egyetlen kérdésünk lehet: mégis hogyan érdemes pótolni? Nos, azt fentebb már említettük, hogy a szépségiparban rengeteg kollagéntartalmú étrend-kiegészítőt találhatunk, legyen szó tablettákról, ampullákról vagy italporokról. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg a természetes úton való bevitelről sem!

Kifejezetten magas kollagéntartalommal bírnak például a különböző csontokból főzött alaplevek, így például a marhából vagy sertésből készült változatok. Ugyanez igaz a csirkemellre is, amennyiben úgy fogyasztjuk, hogy a sütés előtt nem távolítjuk el róla a bőrt – ebben rejlik ugyanis a „titok”. A halak kedvelőinek jó hír, hogy a szardíniában is bőven található kollagén. A vegetáriánusok pedig a különböző bogyós gyümölcsökből, brokkoliból vagy az aloe vera levének fogyasztásával juthatnak hozzá.

Ezeket az élelmiszereket életünk során bármikor érdemes fogyasztani, azonban 30 éves kor fölött különösen jó ötlet beépíteni őket az étrendünkbe. Ezek segítségével ugyanis szinte észrevétlenül küzdhetünk az öregedés első jelei ellen, miközben a mindennapi egészségünkért is teszünk.