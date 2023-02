A légkör nagyanyáink korát idézi a felszögelt, kézzel hímzett falvédőkkel, a cementlapos konyhasarokkal, a boronából készített lámpával, a tarka étkészlettel és a hosszú asztalával.

– Ennek a hosszú asztalnak az volt a koncepciója, hogy ugyanúgy egy asztalhoz üljenek a vendégeink, ahogy egykoron falun szokás volt, amikor összejöttek a helybeliek – mondta lapunknak Orbán Ági két fogás előkészítése között. – Az is szokás volt, hogy ilyenkor összeadták az étkészletet, ezt is szerettük volna megidézni, emiatt van ennyire sokféle mintájú tányérunk használatban.

Annyira otthonos a hangulat, hogy van vendég, aki a mosogatóhoz viszi a tányérját.

Fotós: K.R.

A grafikusból lett hobbiséf elmondta: minden percét imádja ennek a munkának, hiszen a vendégek szeme előtt készítheti el a fogásokat. Közben szívesen mesél is a porta megvásárlásáról, valamint a pajta kialakításáról. A fogások hozzávalóinak jelentős részét maga készíti, amit pedig nem, azt a környékről szerzi be. – A sajtokat, a vajat én készítem itthon, amit pedig nem tudunk magunk előállítani, azt a helyi termelőktől szerezzük be. Hidegen sajtolt tapsonyi napraforgóolajon pirítom a lábodi sertéspecsenyét, s kínálunk hozzá kutasi almalevet – sorolta. – Az is célunk, hogy a helyi termelők portékáit bemutassuk a vendégeknek – tette hozzá az egykori vályúra mutatva, ahol az ízléses elhelyezés lehetősége is adott. Tervekből természetesen nincs hiány, szeretnének egy kemencét is a pajtába, s így nyáresti pizzapartik helyszínévé is válhatna a porta.

Ági falusi vendégasztalán új értelmet nyer a sertéssült.

Fotós: K.R.



A kéthetente meghirdetett lakomák során a konyhafőnöknek nem nagyon van szabad perce, de elárulta, annyira nem is bánja ezt. – Rengeteg energiát ad, hogy szívesen csinálom mindezt. Nagyon jó érzés a főzés mellett a vendégekkel foglalkozni – magyarázta. – A vendégek olyannyira otthon érzik itt magukat, hogy gyakran még a tányért is maguk viszik a mosogatóba.

Orbán Ági valóban helyi termékekből dolgozik a konyhában.

Fotós: K.R.



A konyhafőnöknek sokat segít a családja is, férjével közösen működtetik a falusi vendégasztal-szolgáltatást. – Lehet, hogy majd eljön az az idő is, amikor már magunk nem bírjuk és segítséget kell felvennünk. Most azonban még megoldunk mindent a magunk erejéből – mondta az asszony.

Korábban még a pajtában fogyasztották ebédjüket az udvaron gondtalanul kérődző és kapirgáló lakók.

Fotós: K.R.



A vendéglátást jelenleg sújtó energiaválságot a kisbajomi Élő Pajtában nem igazán érzékelik. Bérleti díj nem terheli a pajtát és a rezsiköltségek is minimálisak. Keresletcsökkenést sem tapasztaltak. Sőt inkább az a jellemző, hogy olyan társaságok foglalnak időpontot náluk, akik nemcsak egy ebédet vagy vacsorát szeretnének elfogyasztani, hanem élményt is szeretnének a finom helyi ízek mellé.



Asztaltársaság

Egyre ismertebb, s a világhálón is terjed az Élő Pajta híre: ottjártunkkor torkoscsütörtöki lakomára érkeztek sorban a társaságok. A legtöbben azt mesélték, hogy az interneten olvastak Orbán Ágiról. Volt, aki a Konyhafőnökben való szereplése kapcsán hallotta először nevét. Elsősorban a környékről érkeznek a vendégeik, akik a közös asztalt körbeülve a finom falatok elfogyasztása közben rendszerint igazi nagy asztaltársasággá kovácsolódnak.



Fotó: K. R.