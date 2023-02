A szemorvos Batthyány-Strattmann László és felesége Coreth Mária Terézia házassága napjaink társadalmának is mintapélda lehetne. A Istenhit fő helyet foglalt el a házasságukban. Mindketten jó szülőkként és jó házastársakként maradtak fenn a köztudatban. Szeretetteljes boldog kapcsolat volt - hangzott el az előadáson, amelyet a „szegények orvosaként” elhíresült herceg unokájának felesége, Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke tartott.

Fotós: Lang R.

– Két Batthyány gyermek édesanyjaként fontosnak tartom, hogy a Batthyány szellemi örökséget ápoljuk és tovább adjuk. Konferenciákat, workshopokat, tartunk, és a közelmúltban egy dokumentumfilm is készült, amely a család szemszögéből mutatja be a szegények orvosának stációit – mondta Batthyány Schmidt Margit. Gyermekei is büszkén és tartással élik meg, hogy a Batthyány nevet viselik, egyikük a Kaposváron beharangozott dokumentumfilmben is szerepet vállalt. Az alkotásban nemcsak a húsz évvel ezelőtt boldoggá avatott szegények orvosát, hanem az egyházi főméltóságokat is bemutatják a Batthyány családból.

Szerdán egy másik dokumentumfilmet mutattak be a kaposvári közönségnek Batthyány-Strattmann Lászlóról. Egy tizenkét részes sorozat készült többségében azokról a vértanúkról, akikről a rendszerváltásig csak a csend szólt.

– A célunk, hogy behozzuk őket a köztudatba. A Vértanúink Hitvallóink című sorozat egyik részében Batthyány-Strattmann Lászlót mutatjuk be, mert példaértékű életet élt. Nemcsak ingyen gyógyított, de a jövedelme felét arra áldozta, hogy a betegek útiköltségét állja, hogy eljussanak hozzá. Kórházat alapított, azt vallotta, hogyha boldogok akarunk lenni, tegyünk másokat is azzá, ehhez azonban szeretet kell. Minél többet adunk belőle, annál többet kapunk vissza – mondta Nagyváradi-Kiss Anna Mária, a film producere a szerdai előadás kapcsán.