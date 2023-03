– A társasjátékklub bázisa a marcali Kulturális Korzóban van – tudtuk meg Zsirai Tibortól, a Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nkft. munkatársától, a TársasBázis ötletgazdájától. – Játékalkalmakat heti rendszerességgel tartunk, az elmúlt egy évben félszáz alkalommal hirdettünk társasjátékos csütörtököt, ami egyszer sem maradt el érdeklődés hiányában, tette hozzá az ötletgazda.

A TársasBázis tagjai nem csak részt vesznek különböző programokon, hanem szervezőként is bővítik a rendezvények kínálatát. Ilyen volt a társasjáték-maraton, amikor Marcali 10 helyszínén több mint 50 társasjátékkal, félszáznál is több ember játszott 24 órán keresztül.

A Nagy Korzó Csata keretében Sherlock Holmes mítosza köré épített rejtélyes ügyeket kellett megoldani. – Szerveztünk egy társasjáték-kiállítást is – folytatta Zsirai Tibor. – Társasjáték-kiadók és -forgalmazók közreműködésével a Kulturális Korzóban társasjáték-asztalképek épültek fel. Nemzetközi játékfejlesztők és játékillusztrátorok megkeresésünkre önkéntesen segítették kezdeményezésünket, művészi színvonalú munkáikat ajánlották fel a kiállításra.

Ezen kívül együttműködési projekt keretében elkészítették – Mr. Stevenson különös esete címmel – a könyvtári szabadulószobát, valamint a Marcali Prevenciós és Egészségfejlesztési Irodával együttműködve elindították a kórházban a „Játszd ki a stresszt!” kampányt.

Zsirai Tibortól azt is megtudtuk: a sorból a játékfejlesztés sem maradt ki. Tavaly elkészítettek egy egyedi kerámia Hive készletet, amit sokan csak bogaras-sakknak hívnak, mely egy új, saját tervezésű bábút is tartalmaz, a „cserebogarat”.

A „Virágos rét” szintén egy saját fejlesztésű, hungarikumokat népszerűsítő családi óriás-társasjáték, ami a városi fürdőben debütált. A TársasBázis táborban résztvevők pedig a „Robbanó cicák” alapján elkészítették a saját verziójú „Robbanó pacik” című kártyajátékukat.



Tesztelnek is

A TársasBázis klub tagjai az idei évben is megrendezik már bevált és működő programjaikat, ezen kívül további játékfejlesztést is terveznek. Az egyik egy saját fejlesztésű steampunk (elképzelt jövővel, vívmányokkal foglalkozó)játék továbbfejlesztése, tesztelése, s egy svéd társasjáték teljes magyarra fordítását is felvették a teendők listájára.