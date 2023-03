Néhány hónapja bejárta a világhálót a hírt, hogy egy álomnyaralót kínálnak tulajdonosai főnyereményként egy játékban. A Balatonszemesen található 90 négyzetméteres vízparti ingatlan megszerzéséhez nem kellett többet tenni, mint egy 20 ezer forintot kóstáló e-könyvet megvásárolni. Ebből a hirdetők 6 ezer darabot készítettek, s adtak el. A Ripostnak korábban nyilatkozott az ingatlan tulajdonosa az egész játék ötletéről.

– A férjem fejéből pattant ki az ötlet, hiszen ez nem egy újszerű dolog, külföldön is volt már erre több példa is. Fontos elmondanom, hogy ez nem ingatlantombola, sem szerencsejáték. Magánszemélyként elég nehéz dolgunk volt, hogy olyan módszert találjunk, ami eleget tesz az ország jogi követelményeinek. Ezért is alakult úgy, hogy ez lényegében egy termékpromóció – mesélte Zsóka nagy lelkesedéssel.

Mindössze 100 méterre van a Balaton-part.

Forrás: Ripost

A sorszámozott e-könyvek közül választották ki azt, amelyik a nyaraló új tulajdonosának kilétét jelöli. Mindezt úgy, hogy a számjegyeket egyenként, közjegyző jelenlétében sorsolták ki. Így teljesen szabályszerű volt a sorsolás, ennek ellenére az e-könyvet vásárlók utólag már háborognak, mert kartondobozokból sorsolták ki a nyertes e-könyv számát és nem egy üveg gömbből, hogy azt bárki láthassa. Az elégedetlenkedő versenyzők közül volt, aki a Ripostnak mondta el kétségeit. Állítása szerint, utólag az is kiderült, hogy hitel van a nyaralón. Sőt, még azt is kiderítették, hogy bár a sorsolás március 7-én megtörtént, egyelőre még nem az új tulaj nevén van az ingatlan.

– Gondolom a 6000 ember, aki a sorsolást várta, jó nagyot nézett a lebonyolítás pongyolaságán, mert azért 120 millió, az 120 millió. Négy darab papírdobozba, 10 darab papírgalacsin bedobálva, amelynek belsejét még csak véletlenül sem mutatta a felvevő. Azután, aki a galacsinokat bedobálta, abrakadabra, mindegyik dobozból kihúzott egy-egy számot. Ez az év vicce. Az úr által hajtogatott galacsinokat még én is tudtam volna manipulálni, pedig nem vagyok bűvész. – fejtette ki véleményét Anna.

- Mivel én önerőből nem tudnék megvenni egy balatoni ingatlant, ezért úgy döntöttem részt veszek a játékban, hiszen mekkora lehetőség, nem? A sorsolásnál viszont csalódnom kellett. Azt hittem legalább egy üvegfalú valamiből fogják kihúzni a számokat, hogy ne legyen semmilyen félreértés és a csalás gyanúja fel se merülhessen senkiben... Egyszerűen szélhámosság, ami történt. Azt nem tudom, hogy törvényes-e így értékesíteni valamit, de abban biztos vagyok, hogy így sorsolni, az nem lehet törvényes – mondta Laura a lapnak.

Kerestük Katona Zsókát, a játék kitalálóját is. Amint elérjük, frissítjük cikkünket.