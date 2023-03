Ajánló 15 perce

Már a tavaszra hangolódik Somogy ezen a hétvégén

Habár véget ért már a farsang, továbbra is színes programok várják a szórakozni vágyókat Somogyban. Fonyód beveti a nehéztüzérséget a tél ellen, Balatonszabadiban tekerednek a kolbászok, Szárszón pedig már a hölgyeket ünneplik a hétvégén. Mint minden héten, most is összegyűjtöttük, hogy milyen programok lesznek a vármegyében szombaton és vasárnap, hogy neked már ne kelljen keresgélni, hogyan üsd el a szabadidőd.

Fotós: Fincza Zsuzsa

Szombat (március 4.) Kaposvár 7 óra Zselici gyalogtúra Helyszín: Vackor tanya 9 óra Kockanapok: Legokiállítás nyílik Kaposváron Helyszín: Iszák utca 37.

15 óra Legyezéstechnika szaunamestereknek Helyszín: Virágfürdő 22 óra Retro Party Helyszín: Park disco Kaposmérő 10 óra Nyílt nap a Kassai Lovasíjász Iskolában Helyszín: Kassai-völgy Siófok 16 óra Apropók táncház Helyszín: BRTK Könyvtár 9 óra Agár Klub Coursing Klubbajnokság Helyszín Siófok-Kiliti Repülőtér Forrás: agárklub.hu Drávaszentes 17 óra Nőnapi köszöntő Helyszín: Ürmös István Faluház Balatonszabadi 9:30 Kolbásztöltő fesztivál Helyszín: Grund Bistro & Pub Fonyód 14 óra Télbúcsúztató a mohácsi busókkal és Schirilla Györggyel Helyszín: Művelődési Központ

Balatonvilágos 18 óra Helytörténeti előadás Helyszín: Kultúrház Balatonszárszó 15 óra Nőnapi műsor Helyszín: József Attila Közösségi ház Vasárnap (március 5.) Siófok 8 óra Krúdy Gasztropiac Helyszín: Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium Kaposvár 10 óra Családi Matiné Helyszín: Bábszíntér 17 óra Szevasz tavasz címmel a Roxínház és a Roxínház Tanoda gálaműsora

