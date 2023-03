Neszményi Zsolt, főispán nem feledkezett meg a hölgyekről ezen a napon, a Vármegyei Kormányhivatal oldalán osztotta meg jókívánságait.

Gelencsér Attila, országgyűlési képviselő hivatalos közösségi oldalán köszöntötte fel hölgy követőit.

Ugyanígy tett Szita Károly, Kaposvár polgármestere is, aki a mindennapos gondoskodást köszönte meg március 8-a alkalmából.

Huszti Gábor a vármegyei közgyűlés alelnöke egy Márai idézettel köszöntötte a hölgyeket a közösségi oldalán, amelyhez egy színpompás virágokról készült fotóval egészített ki. S ugyanígy tett a Vármegyei Önkormányzat is hivatalos közösségi oldalán.

Szászfalvi László, országgyűlési képviselő sem mulasztotta el felköszönteni a nőket.

Móring József Attila, elsőként kislányát köszöntötte fel nőnapon, a pillanatról készült fotóval üzent minden hölgy ismerősének közösségi oldalán.

Witzmann Mihály, országgyűlési képviselő is a közösségi média segítségével juttatt el üzenetét a gyengébbik nemhez tartozó követőihöz.

A köszöntők sorából igyekezett senki sem kimaradni, a BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalos közösségi oldalán vicces bejegyzéssel emlékeztek meg a tűzoltók a nőkről.

Politikusok és tűzoltók mellett táncosok is ünnepelték a soraikban is szép számmal megtalálható nőket, hiszen a Balaton Táncegyüttes is kedves üzenetet tett közzé szerda délelőtt.

A Takáts Gyula Könyvtár munkatársai a nemzetközi nőnap alkalmából egy érdekes kollekciót készítettek olyan nőkről, akik érdekes életutat jártak be. Bejegyzésükben kiváló marketing érzékről tettek tanúbizonyságot, ugyanis megragadták az alkalmat, hogy arra biztassák az urakat: ajándékozzanak könyvtári beiratkozást nőnapra!

Somogyi vállalkozások is a közösségi médiát használták, hogy felköszöntsék vásárlóikat a nőnapon.

Természetesen a virágboltok nagyüzemben dolgoznak ma, március 8-ra a legszebb árujukkal készültek megyszerte.