Bőrgyógyászati vizsgálat az AIP Derm segítségével szégyenérzet és kellemetlen beszélgetés nélkül

Számos betegség van, amit szégyellünk. Nagyszüleink gyakran még azt is eltitkolják, ha gyógyszert vesznek be, elvonulnak a spájz mélyére és egy rejtélyes fiókból veszik be a leghétköznapibb fájdalomcsillapítót is.

„Az egyik nap viszkető hólyagok jelentek meg az ágyékomnál, nagyon bepánikoltam, nem tudtam mi az." – meséli olvasónk, a 23 éves Csilla. „Először csak viszkettek, de néhány nap után a hólyagok kifakadtak és nagyon csúnya lett a terület, ráadásul még be is lázasodtam. Nem mertem szólni senkinek, mert nagyon szégyelltem magam, nem akartam orvoshoz sem menni, mert féltem, hogy meg fognak bélyegezni emiatt." Sajnos egyre gyakoribb, hogy a fiatalok a különböző nemi jellegű betegségeikkel nem fordulnak orvoshoz. Pedig ezzel nagyobb bajt okoznak maguknak, mintha túlesnének a vizsgálaton, aminek a végén legalább a tüneteket enyhítő gyógyszereket kaphatnának. Ráadásul a nemi betegségek esetén jobb tudni azt, hogy mivel állunk szemben, mert mások iránt is felelősséggel tartozunk ezzel kapcsolatban. Szerencsére ezt olvasónk is hamar belátta, különösen miután a tünetek egyre aggasztóbbá váltak. „Öt nap után már nagyon rossz volt a helyzet, semmi másra nem tudtam gondolni csak a viszketésre és továbbra is lázas voltam. Ekkor eldöntöttem, hogy elmegyek egy magánrendelésre Kaposvárra, hogy gyorsan el tudjam intézni ezt. Azt hallottam, hogy így érdemes csinálni, mert a Kaposi Mór Oktatókórházban beutaló vagy előjegyzés nélkül nem tudnak majd segíteni. A magánrendelések iszonyú drágák voltak, de a keresgélés közben ráakadtam az AIP Derm oldalára, ahol online lehet bőrgyógyászati vizsgálatot indítani és fele annyiba kerül, mint a magánrendelés, ráadásul utaznom sem kellett, vagy betegszabadságot kivenni. Csak befotóztam a problémás területet és másnapra megkaptam a diagnózist azzal, hogy herpeszem van. Nem voltam boldog, de megkönnyebbültem és nagyon örültem, hogy nem szégyenültem meg egy orvos előtt a problémámmal." Csilla azzal keresett fel minket, hogy szeretné elmesélni történetét és arra biztatni mindenkit, hogy senki ne féljen orvoshoz menni, vagy ha nagyon tart tőle, akkor használja az AIP Derm alkalmazást, ami nemcsak Somogy megyéből, de az egész ország rerületéről elérhető. „Szerintem nagyon sokan úgy vannak vele, mint én. Félünk a megszégyenüléstől, de segítségre és szakmai tanácsra, biztos diagnózisra van szükségünk. Én ezt olcsón, gyorsan és utazás nélkül megkaptam úgy, hogy ki sem kellett lépnem a házból. Hatalmas segítségév volt ez nekem, és mindenkit bátorítok arra, hogy használja ki az ilyen lehetőségeket, mint az AIP Derm, mert egészen más élmény ez, mint szégyenkezve sorba állni a bőrgyógyászaton, vagy a nemibeteggondozóban, esteleg egy halom pénzt kifizetni a magánorvosnál." Csilla története is jól mutatja, hogy mindenre van megoldás és ez különösen fontos lehet azok számára, akiknek egy-egy szakellátás miatt hosszú kilométereket kellene utaznia, ami akár egy egész napot elvesz és nem biztos, hogy eredményesen zárul. Érdemes figyelni az új lehetőségekre és érdemes kihasználni őket.

