– Rengeteg 15 kiló feletti pontyot meríthettem az egy hetes túrám folyamán, a "bandanagy" pedig meghaladta a 18 kilót.

A csalikat tekintve a fűszeres és az édes jellegű golyók egyaránt jól működtek, főként 30 mm-es méretben.

Most is felejthetetlen élményekkel tértem haza a kedvenc vizem partjáról – számolt be a tapasztalt horgász a balatoni hal facebook oldalán.

Dobós módszerrel

Néhány nappal korábban pedig Győrffy-Villám Zsolt dobos módszerrel fogott egy különleges pikkelyest. A pikkelyhibák miatt ez a hal később is felismerhető lesz majd a horgászok számára.

– Este 8 óra körül jelentkezett, erőteljes húzós kapással, melyet egy kemény fárasztás követett.

A dobós módszerrel fogott hal pontos súlya a halőri hitelesítésnél 22,30 kg volt.

Fotózás után sértetlenül nyerte vissza szabadságát – írta a pecás.

