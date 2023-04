Az egyik kollégám vette észre, hogy törékeny hölgyek is milyen könnyedén bánnak óriási járgányokkal, akár a városi forgalomban is. Somogyban hét hölgy is olyan foglalkozást űz, amely a köztudatban férfias szakmaként ismert. A buszsofőröké is pontosan ilyen. Magam is ültem már férfi mellett, aki, ha lassabb tempóban hajtott előttünk valaki, mindjárt azt feltételezte, hogy az illető csakis nő lehet. Előzésnél aztán gyakran jött a meglepetés: bizony a sofőr az erősebbik nem képviselőjeként kereste hiába a gázpedált. Ha történetesen hölgy volt az „elkövető”, a megelégedettség mosolyát az „ugye, megmondtam?!” grimasza követte.

Régen is kizárólag férfiakra gondoltak sofőrként, hiszen magát, a tevékenységre jogosító okmányt is „úrvezetői engedélynek” hívták. Magam is csaknem negyed évszázada rendelkezem jogosítvánnyal, amelynek köszönhetően a családban kivétel nélkül mindig rám testálták az autóvezetést. Így annyit vezethettem, amennyit csak akartam, és azon túl is. A női vezetés titka ebben rejlik: nem szabad önszántunkból átadni a férfiaknak a kormányt!

Ha mindig azt várjuk, hogy elfurikázzanak bennünket a pasik, gyakorlat híján hogyan is léphetnénk ki a női vezetésről felépített sztereotípiából? Bár már nekem sem okoz nehézséget akár egy kevésbé megszokott, idegen autóba átülni és elvezetni bármeddig, mégis minden tiszteletem azoké a nőtársaimé, akik monstrum buszokat irányítanak. Jó volna, ha példájukkal sikerülne „megnevelni” azokat a férfiakat, akik a „biztos, női sofőr!” felkiáltással vezetnek, ha útjukat állja valaki. Aztán ha ezt sikerült elérnünk, következhetnének például a szőkék...