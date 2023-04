A „Zamárdi nyitva!” akció résztvevői májustól szeptemberig, vagy akár egész évben nyitva tartó éttermekkel, kávézókkal, szállásokkal és programokkal várják Zamárdi eddigi és új szerelmeseit. A szezont csak azzal lehet meghosszabbítani, ha a kedvelt úticélok nyitva tartanak. Ezt ismerték fel a Zamárdiak. Ezzel együtt debütál az egyedülálló Zamárdi Repohár is.

„Van egy város a Balaton partján alig egy órára Budapesttől, amely akkor is nyitva tart, amikor még nincs itt a szünidő, vagy már rég becsengettek. Zamárdiba a májusi és szeptemberi hétvégéken is érdemes leugrani, mert nyitva tartó vendéglátóhelyek, programok, szállások sora várja a nyugis, de mégsem kihalt Balatonra vágyókat” – így szól a Zamárdi Nyitva! kampány fő üzenete.

A négy évszakos balatoni turizmus egyre többek szívügye, de a “tyúk vagy a tojás” probléma nem könnyíti meg a szezonhosszabbítók helyzetét. Ha nincs elég hely nyitva, akkor nem jönnek a vendégek, ha nem jönnek a vendégek, akkor meg nem éri meg nyitva tartani. Sokszor ezért még ma is lehúzott redőnyökkel találkozik augusztus végén a balatoni sétányok népe.

Zamárdi vendéglátói ezért összefogtak, és azt üzenik mindenkinek, hogy Zamárdi nyitva! Negyven helyi vállalkozás vállalta, hogy meghosszabbított nyitva tartással, programokkal, borvacsorákkal és egymás népszerűsítésével tölti meg a májusi és szeptemberi hétvégéket. Létrehozták a http://zamardinyitva.hu honlapot, ahol bárki megtalálhatja az ilyenkor, vagy akár egész évben nyitva tartó éttermeket, büféket, vízisport-kölcsönzőket és szálláshelyeket. A pizza és a kávé mellé programok is választhatóak: a honlapon megtalálhatóak az önkormányzat és a helyi Tourinform iroda rendezvényei is.

Zamárdi egyik legnagyobb értéke a hatalmas szabadstrand. Az önkormányzat jóvoltából a strand szolgáltatásait, a lejárókat, a mosdókat sem kell nélkülözniük a tavasszal vagy az indián nyáron a városba látogatóknak. “Szívből üdvözlöm a helyi vállalkozók összefogását, és természetesen az önkormányzat is mindenben támogatja ezt a kezdeményezést” – mondta Csákovics Gyula, Zamárdi város polgármestere. “Zamárdi már bebizonyította, hogy egy jó hely, és azt is be fogjuk bizonyítani, hogy szezonon kívül is az.”

Az akció megvalósításába bekapcsolódtak Zamárdi népszerű nyári fesztiváljainak szervezői is. “Zamárdi különösen fontos nemcsak a mi életünkben, de a fesztiválozók tízezrei számára is. Amikor felmerült a gondolat, hogy ezt az ékszerdobozt tavasszal és ősszel is meg kellene mutatni a hazai turistáknak, adta magát az egyszerű szlogen – “Zamárdi nyitva!” – vagyis azt üzenjük a vendégeknek, hogy nyitva vagyunk, nálunk már ilyenkor is lehet fürdőzni, kávézni, ebédelni, gokartozni, kirándulni – bárki jól érezheti magát. Egy olyan kampányt dolgoztunk ki, amelyben szerep jut a helyi szolgáltatóknak, vendéglátóknak, de a nyáron sokak által várt Balaton Sound, STRAND és ZamJam fesztiválok is kiveszik a részüket a munkából” – mondta el Lobenwein Norbert, a MOL Nagyon Balaton programsorozat vezetője.

“A nagy fesztiválok szervezői közül többen is kötődünk személyesen Zamárdihoz, ahol sok időt töltünk a nyári hónapokon kívül is. Így pontosan tudjuk, hogy milyen végtelen nyugalmat ad ez a hely ilyenkor. Szeretnénk, ha ezt a Zamárdi chillt minél többen átélnék, és ez sikert hozna a városnak, a helyieknek. Ezért nem volt kérdés, hogy részt veszünk a Zamárdi nyitva programban” – tette hozzá Kiss Ádám, a Balaton Sound szervezője.

Debütál a Zamárdi Repohár!

A zamárdi vendéglátók Magyarországon egyedülálló módon közös repohárral is várják a városba érkezőket május végétől. A hosszúlépés vagy limonádé mellé megváltott Zamárdi Repoharat bármelyik elfogadóhelyen vissza lehet váltani pénzért, vagy haza lehet vinni szuvenírnek: a Zamárdi Repohár rajzait a helyi iskolások készítették.

“Nagyon fontosnak tartom, hogy össze tudtunk hozni ennyi helyi vállalkozót, akik egy irányba szeretnének haladni ezen a csodálatos településen” – mondta Pach Gábor, a pálinka rajongók körében jól ismert zamárdi Fenegyerek pálinka főzőmestere. “Remélem hogy nagyon sokan látogatnak meg bennünket, és vesznek részt a programjainkon, ismerik meg közelebbről Zamárdi picit másik arcát is. Zamárdi Repoharunk pedig egy jó és követendő példa lesz az egész Balaton körül.”