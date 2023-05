A belgyógyász, kardiológus sikeres feng shui oktató is, s minden évben volt tanítványait invitálja Fonyódra, ahol idén is nagy érdeklődés közepette zajlott a rendezvény. Podcast műsorunkban Fauszt Terézia elárulta, hogy miért fontos a jó energiaáramlás és azt is, ő hogyan tud egyensúlyt teremteni az életében. Természetesen az általa alapított Feng Shui galéria programjairól is beszámolt, hiszen számos ingyenes programmal várják a kultúrára éhes érdeklődőket.