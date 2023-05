Májusban már nem csak ébred a természet, de javában ontja kincseit. Így, ha a legkisebb környezetszennyezés mellett szeretnénk friss zöldséget és gyümölcsöt beszerezni, erre ez a legjobb időszak.

Már sok helyen árulják a somogyi epret, amely ebben a hónapban kezd érni.

Itt az eperszezon.

Fotó: Lang R.

Ugyancsak nagy sláger a hónapban a spenót és a sóska, mindkettő kiváló természetes C-vitamin, vas és növényi fehérje forrása.

Érdemes a piacon nézelődni az őstermelőknél standjainál, hiszen a brokkoli, az endívia és a kínai kel szezonális mostanság.

A kapor is most szezonális.

Fotó: Lang R.

A karalábé, karfiol, brokkoli, édeskömény is májusban érik be.

Fotó: Lang R.

Sokféle ízletes saláta készíthető a hónap sláger növényeiből, a rukkolából, fejes salátából, jégsalátából, hónapos retekből, valamint a fejes káposztából, madársalátából. Mindezt csak feldobja az újhagyma, vagy snidling, netán a friss fokhagyma, mindegyikből tudunk épp csak szüreteltet venni, ha nyitott szemmel járunk.

Ahol nem tett kárt a fagy a gyümölcsösökben, lassan pirosodik a cseresznye, de hamarosan várható az egres beérése is.

S, ha esetleg a zselici erdőket járjuk, vagy csak gombát kínáló árushoz tévedünk és tudatosan választanánk portékát, a kucsmagombát javasoljuk, hiszen ebből mostanság akad bőséggel az erdőben. Természetesen gombaszakellenőr vizsgálata után javasolt elfogyasztani az erdő kincsét.

Miért vásároljunk helyben és frisset?

Több érv is szól a helyben megtermelt szezonális zöldségek és gyümölcsök mellett. Azon túl, hogy helyi családokat támogatunk az áru megvásárlásával, megkíméljük a bolygót attól, hogy utaztani kelljen a termékeket. Ugyanis az egzotikus országokból érkező, nem szezonális termékek akár többszáz vagy -ezer kilométert is utaznak, mire a tányérunkra kerülnek. Azt már talán senkinek nem kell részletezni, hogy ez mennyi hulladékkal és károsanyag kibocsátással jár. A helyi és szezonális termékek megvásárlásával viszont mindenki jól jár: kevesebb a keletkező hulladék és a kibocsátott károsanyag, mivel nem utazik annyit, az ára is kedvezőbb, így pénzt spórolhatunk meg. Nem mellesleg, a friss áru a legegészségesebb.

Termelői piacok, ahol szezonális termékeket vásárolhatsz

Kaposvári Nagypiac

Siófoki piac

Fonyódi piac

Zamárdi Patkó piac

Ráksi-Porta termelői piac

Hömpölygő termelői és kézműves piac Nagybajom

Krúdy Gasztropiac Helyszín: Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnázium, Siófok

Balatonszárszói termelői piac

Petörke Portéka-Bárdudvarnok

Nagyatádi piac

Marcali piac

Barcsi piac - Béke utca