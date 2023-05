Egy GS35 típusjelű Hofher traktor beindítása vonzotta a közönséget a délelőtt programon. A matuzsálemi traktort úgy indította be Molnár Balázs alapító, tulajdonos, hogy az izzítókúpot felhevítette, mivel a gép önindítóval nem rendelkzik. Ezután a lentkeréken található fogantyút mozgásba hozta, majd miután az átlendült a holtponton, beindult a sokat látott masina is. A füstfelhőtől mit sem zavartatva tapsolták meg az egybegyűlt gépbarátok a nem mindennapi indítást.

Először fel kellett hevíteni az izzító kúpot.

Fotó: K.R.

A születésnapi programon több gépet is beindított a tulajdonos, többek között az UE 28-as Dutrát is, de az UV28-as háromkerekűt is beindította. A látványra is különleges gép nem sokat volt munkában, mert gyorsan kiderült róla, hogy nem alkalmas sorközművelésre. Pedig eredetileg arra tervezték. - De a két egymáshoz közel tett első kereket a gépkezelő nem láthatja, így nem tud a sorközön sem közlekedni vele, ráadásul fordulásnál igencsak instabil, magyarázta a népes egybegyűlt közönségnek Molnár Balázs.

Ebbe a Dutrába is életet leheltek.

Fotó: K.R.

A nap csúcspontja egy gőz malommotor indítása volt, amely hosszas előkészületet vett igénybe. Azonban az érdeklődők nagy örömmel csodálták a ma már sehol sem használt gépet működés közben. Az egész napos eseményen a gőzkemencében sült langallót kóstolhattak a vendégek, de ajándéksorsolás is várta a szerencséjüket próbára tevőket. A születésnapi tombola fődíja egy gázdugattyús motor dugattyúja volt, amelyet egy ifjú gépbarát vihetett haza.