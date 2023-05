Az egyik vezető játékforgalmazó cég friss kimutatása szerint egy átlag magyar szülő 5-7 ezer forintot költ gyereknapi ajándékra. Az online költés pedig még ennél is magasabb, a kutatás szerint a világnap alkalmából a szülők ennek akár dupláját is elköltik játékra. A vásárlási láz az ünnep előtt 1-2 héttel kezdődik, amikor online átlagosan az áruházi vásárlás összegének dupláját költik el a szülők a játékkereskedő adatai szerint. A legkeresettebb meglepetések a szabadtéri- és kreatív játékok, könyvek és kifestők, a legnépszerűbb programok pedig az ugrálóvár, a trambulin és a kézműves foglalkozás.

Az idei slágertermékek a különféle buborékfújók, homokozójátékok, csillámtetkó készletek, de újra hódítanak az állatos víziflipperek is, és sok szülő választ most nagyobb gyermekének NERF szivacslövőt vagy FIFA kártyákat is ajándékba, derül ki a Régió Játék közleményéből.

Május utolsó vasárnapját a családok többsége (62%) szűk körben ünnepli, és egy helyi gyereknapi programmal (54%), kirándulással (33%) vagy állatkerti látogatással (29%) teszik teljessé a jeles alkalmat. „Kutatásunk alapján a fiatalokat évek óta ugyanazok a programok hozzák lázba: a legtöbb gyermeket az ugrálóvárak, a trambulinok és a kézműves foglalkozások veszik le igazán a lábukról gyereknapon, derül ki a kutatásból.

Az ingyenes gyereknapi programokra természetesen Somogyban is sok lehetőség van, ezekből készítettünk egy nem teljes, de meglehetősen átfogó válogatást.

Balatonföldvár

- Interaktív gasztroshow-val várják a gyerekeket, ahol Madarász Ildikóval, a vidék háziasszonyával tanulhatják meg a kelt tészta fonás alapvető fogásait.

Barcs

- Ingyen csobbanhatnak a 14 év alatti gyerekek a barcsi gyógyfürdőben, ahol színes programok is várják a kcisiket.

Balatonszemes

- Az Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány gyermeknapi programra várja a helybéli lurkókat.

Segesd

- A pénteki nap a gyerekekről szól Segesden, ahol a Művelődési Háznál egész napos program várja a gyerekeket. A gyereknapi programot hangulatos, közös szalonnasütés zárja majd.

Nyim

- Akadályversennyel egybekötött gyermeknapot tartanak május 27-én, szombaton Nyimben.

Fonyód

- Gyermeknapi programmal várják a kicsiket a hétvégén Fonyódon is.

Balatonboglár

- Motoros, rendőr, tűzoltó és kukásautó bemutató is lesz a balatonboglári gyereknapon.

Patca

- Természetesen gyereknapon is nyitva áll a kicsik és szüleik előtt a patcai Katica tanya, ahol ezúttal fafaragás, faragott tárgyak készítése, pünkösdi király, -és királylány választás, valamint korona készítés várja a kicsiket.



Nagyatád

- A városi Kulturális és Sport Központ szervezésében tartanak szombaton, 15 órától gyereknapot a Szent István Parkban.

Megyeszerte több helyszínen is nyitott szertárkapuk várják gyereknapon azokat a kicsiket, akik a tűzoltók hivatása iránt érdeklődnek.

Pontos helyszínekért és infókért kattints a fotóra!

Kaposvár

- Három napon át ünneplik a gyereknapot Kaposváron ezen a hétvégén.

- A Kaposvári Nagypiacon is várják a kicsiket a hétvégén, természetesen nem vásárolni, hanem színes programokra.





Balatonszentgyörgy

- A balatonszentgyörgyi Csillagvárba is várják a lurkókat, ahol állati programok várják őket. Az állatudvarban birkanyírás kézi ollós és gépi technikával, valamint szamár- és ló körmölés a várja a négylábúak iránt érdeklődő kicsiket. De lehetőség lesz megcsodálni és kipróbálni tűzoltó és kukás autót. Természetesen Roli bohóc is tiszteletét teszi az eseményen, ahol kutyás és solymász bemutató is színesíti a programot.

Karád

- A Mesék Völgye Alapítvány, a Karádi Önkéntes Tűzoltóegyesület és a Karád SC Lovas Szakosztály közösen szervezett gyereknapi, pünkösdi programot a karádi vásártérre május 28-án, vasárnap.

Kaposmérő

- Együtt tartják a falunapot a gyermeknappal Kaposmérőben, ahol bábműsor, táncegyesületek fellépése mellett sportprogramok is várják az érdeklődőket.