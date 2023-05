A mozgásban óhatatlanul benne rejlik a sérülések veszélye, elég lehet akár egy rossz mozdulat, apró figyelmetlenség vagy hanyagul elvégzett bemelegítés. Az alábbiakban Dr. Szerb János, a bükfürdői Greenfield Hotel több évtizedes tapasztalattal rendelkező reumatológus szakorvosa segítségével gyűjtöttünk össze néhány tippet, amelyek segítenek biztonságosan élvezni a testmozgást és elkerülni a sportsérüléseket.

Konzultáljunk sportorvossal, háziorvossal!

Mielőtt belevágnánk az edzésbe, érdemes orvossal is konzultálni, esetleg kifejezetten sportorvosi rendelést felkeresni. Ez elsőre túlzásnak is tűnhet, de ha például van rajtunk némi súlyfelesleg, hasznos lehet egy ilyen vizit, sok komoly problémát és sérülést előzhetünk meg vele. Vannak olyan szolgáltatások is, amelyek egyéni teljesítménydiagnosztikával segítenek a személyes edzésterv meghatározásában, így nemcsak kockázatmentesebben, hanem hatékonyabban is mozoghatunk. Ne feledjük: a mozgásformát célszerű mindig személyre szabottan megválasztani, és ez csak úgy lehetséges, ha ismerjük az egészségi állapotunkat.

Melegítsünk be edzés előtt!

Mindenképpen melegítsünk be edzés előtt, akármilyen unalmasnak is találjuk ezt. A „hideg” izmok sérülékenyek, hiszen merevek, ezért legalább 10 percet szánjunk rá, hogy jól átmozgassuk őket. Ez felkészíti az izmokat és ízületeket a terhelésre, és csökkenti a sérülés kockázatát.

Fokozatosan emeljük a terhelést!

Ha eddig nem sportoltunk rendszeresen, akkor különösen fontos a fokozatosság. Az első hetekben például bőven elég heti két alkalommal konditerembe menni, és ekkor is olyan mozgásformát és intenzitást válasszunk, ami megfelel a mi edzettségi szintünknek. A túlzott terhelés és folyamatos edzés stressz alatt tarthatja az izmokat és az ízületeket, növelve a sérülés kockázatát. Ahogy nő az állóképességünk, úgy emelhetjük az alkalmak számát és az edzés erősségét is. A Greenfield szakorvosa szerint mindig iktassunk be egy pihenőnapot két aktivitás közé, hogy izmaink regenerálódni tudjanak.

Figyeljünk a megfelelő ruházatra!

Elhanyagolható külsőségnek tűnhet, de elengedhetetlen, hogy a sportágnak megfelelő, komfortos ruházatot viseljünk, különös tekintettel a cipőnkre. A Greenfield reumatológusa nem győzi hangsúlyozni, hogy a jó kialakítású edzőcipő nemcsak a mozgás alatti kényelemben játszik szerepet, hanem különböző ortopédiai problémák megelőzésének szempontjából is nélkülözhetetlen. Sok helyen kaphatunk személyre szabott tanácsadást is: használjunk számítógépes talpvizsgálatot vagy lábállás diagnosztikát.

Kérjük személyi edző segítségét!

A pandémia alatt sokan rászoktak az otthoni edzésformákra, hiszen kényelmesebb így letudni a napi testmozgást. Biztonságosabb azonban, ha edző segítségét kérjük, legalább a kezdeteknél, addig, amíg nem tanuljuk meg helyesen végrehajtani az egyes mozgáselemeket, nem sajátítjuk el a különféle edzőtermi eszközök használatát vagy például a futóedzéseinkhez nem kapunk megfelelő indító tanácsokat. Így a sérülésveszély is jelentősen csökken.

Hidratáljunk!

Rendszeresen hidratáljunk testmozgás közben, ez segíthet a sérülések elkerülésében is. Kisebb intenzitású edzés alatt a víz tökéletesen megfelel erre a célra, de komolyabb igénybevétel esetén ajánlott izotóniás sportitalokat is fogyasztani.

Nyújtsuk le izmainkat!

A nyújtás legalább annyira lényeges eleme az edzésnek, mint a bemelegítés. Ha lelkiismeretesen nyújtunk, csökken az izomfeszesség, lazábbak leszünk, valamint a hajlékonyságunkat is növeli, és csökkenti a sportsérülések kockázatát.