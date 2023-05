Mint azt már korábban megírtuk, rekordszámú nevezés érkezett a vármegyei önkormányzat fotópályázatára.

S idén a nemes versengés lájkvadászattal egészül ki. Ezért meg is osztották a nevezett fotókat a Somogy Vármegyei Önkormányzat facebook oldalán. Lélegzetelállító pillanatokat örökítettek meg a nevezők, amelyekre bárki szavazhat a kedvelés gomb lenyomásával. A fotók készítői megörökítették a természet szépségét télen-nyáron és tavasszal, de a gazdag élővilág is témát adott a fotósoknak. Természetesen a Balaton és a Deseda is közkedvelt fotóhelyszínek, ahogyan a kőröshegyi völgyhíd is. A hagyományos szemszögből készült képek mellett, számos drónfotó is bekerült a nevezett alkotások közé.