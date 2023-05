Ez azt jelenti, hogy a neves étteremkalauz szerint itt a vendégek a jó minőségű fogásokhoz elérhető áron juthatnak hozzá.

A hely tulajdonosa, Csapody Balázs egy fogalom a hazai vendéglátásban. 30 évvel ezelőtt UFO-nak nézték, mert elhatározta, hogy az akkor még két-három hónapos nyári szezonra berendezkedő balatoni régióban ő bizony egész évben nyitva lesz. Példáját azóta is sokan követik.

Most megint élen jár a újításokban: 2021-ben egy négycsillagos szálláshelyet és egy látványkonyhára épülő Séfszobát alakított ki,

így megszületett a Kistücsök Étterem, Food & Room, melynek recepciójához egy delikátesz is tartozik.

A Kistücsök Séfszobájában kérdezni is lehet a szakácstól, vagy a tulajdonostól

Tudatos gasztroturisták

A 20 fő befogadására alkalmas Séfszoba a tudatos gasztroturistákat várja. Legalább egy nappal előre be kell jelentkezni (feltéve, ha van hely), és a foglalási rendszerben azt is ki kell választani, hogy a 4 vagy 6 hetente változó, előre megadott menüsorból a húst is tartalmazó, vagy a vegán verziót szeretnénk elfogyasztani.

A 6 fogásos degusztációs menü tálalása 19 órakor kezdődik, tehát illik pontosan érkezni. A vacsorára 2-3 órát kell szánni.

A teremben kialakított látványkonyha "működését" karnyújtásnyi távolságból nézhetjük, lefotózhatjuk. Emellett két hatalmas kivetítőn folyamatosan figyelemmel kísérhetjük Kasza Roland séf csapatának minden mozdulatát, sőt beszélgethetünk is velük. A Kistücsökben a konyhafőnök Jahni László vezetésével összesen 15 szakács, és több mint 50 fő dolgozik.

A Séfszoba koncepciója ugyanaz, mint a Kistücsökben. Csapody Balázsék olyan polgári konyhát kívánnak nyújtani, ami a szezonális alapanyagokról szól.

– Erősen kötődünk a régiónkhoz. Amit csak tudunk, mindent a környékről szerzünk be.

Ha az ételek alapanyagai mellett a gyümölcsleveket, borokat, pálinkákat is beleszámolom, akkor közel 200 beszállítónk van a térségből

– mondta a likeBalaton.hu-nak a neves vendéglátós, aki a Pannon Gasztronómiaia Akadémia elnöke is egyben.

Nem mindennapi fogás a bárány endíviával és kuszkusszal

A Balaton egy nagyon fontos gasztrorégióvá válik

A Michelin 2022-es Bib Gourmand minősítésének elnyerése után novemberben megrohamozták az éttermet. Ahogy Balázs mondja, "beakadt a foglalási rendszer". Volt olyan nap, hogy 380 fő jelentkezett főként Szlovéniából, Horvátországból, Ausztriából. Egyik napra az étterembe, másik nap a séfszobába foglaltak helyet.

– Nagyot léptünk előre a téli forgalmat illetően. Közel négyszeresére emelkedett az előző évihez viszonyítva.

Sokat jelentett, hogy megépítettük a szálláshelyünket, a vendégek 2-3 napot is eltöltenek nálunk. A nyári szezonra pedig már szinte tele vagyunk. Ilyen korai teltházra korábban nem volt még példa – mondta Csapody Balázs, aki hozzátette, a gasztroturistáknak nagyon tetszenek az „itteni ízek és borok”. Egyébként pedig már 15 évvel ezelőtt megmondta: a Balaton egy nagyon fontos gasztrorégióvá válik.

A látványkonyhában le is fotózhatjuk a szakácsok munkáját

Ahol madarak csicseregnek és kecskék legelnek

Csapody Balázshoz hasonló közvetlen és barátságos vendéglátó a Siófok melletti Törekiben működő Egy Csipet Nádas tulajdonosa, Majoros Attila.

Ő arra biztatja vendégeit, hogy „nyugodtan dőljetek le egy kicsit, és aludjatok egyet!”

A hely ugyanis egy természetvédelmi területen áll, a környéken lovak és kecskék legelésznek. Olyan nyugalom és csend van, hogy legszívesebben tényleg elnyújtóznánk a zöld kertben felállított kényelmes ülőkéken.

Kipihenhetjük magunkat a Siófok-Töreki természetvédelmi területen lévő Egy Csipet Nádasban

Ínyencségek a környékről

Az étterem egy 200 fős helyiségből, egy hatalmas teraszból és egy lazulós kertből áll. Bár az Egy Csipet Nádast régebben Attila szülei csárdának építették, (a szülők régi motorosok a vendéglátásban, az övék a 7-es út mellett álló siófoki Piroska csárda) most egy helyi és szezonális alapanyagokat is felhasználó trendi hellyé vált, ahol a töreki Nübel sajtokból pazar kínálattal találkozhatunk. De a faluból származik az isteni kovászos kenyér, Tabról pedig a friss húsáru.

Ropogós malaccsászár sárgaborsópürével; a friss húst Tabról vásárolják

Mint megtudtuk, nincs „szokványos” üdítőital, helyette helyi levendulából és bodzából készítenek szörpöt. Április végétől tartanak nyitva késő őszig, de a jövőben szeretnének egész évben működni.

A látogatás a Helló, déli part! elnevezésű gasztronómiai ízutazás keretein belül valósult meg.

A Kistücsök Séfszobában ezeket kóstoltuk:

Kovászos kenyér és barna vaj; sóska, cukkini, fokhagyma, burgonya, medvehagyma, póréhagyma; spárgák, madársaláta, bazsalikom; főételnek bárány, endívia, kuszkusz; desszertnek pedig pisztácia, lime és ibolya.

Pisztácia, lime és ibolya a Kistücsök Séfszoba desszertje

Az Egy Csipet Nádasban ezeket kóstoltuk:

Vitello tonnato kovászos kenyérrel, bulguros avokádótatár marinált királyrákkal, karfiolsteak kuszkusszal, ropogós malac császár sárgaborsópürével, St. Louis oldalas wasabis pankómorzsában, thai sült tésztával, csirkemell piccata lime-os-spenótos gnocchival, pisztrángfilé beluga lencsével és sült céklával, mascarponés répatorta, valamint fehércsokis, croissant-os mákosguba.

Vitello tonnato és avokádótatár marinált királyrákkal Majoros Attila kínálásában

Forrás: LikeBalaton